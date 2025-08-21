Luego del escándalo por infidelidad, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi firmaron el divorcio

El actor y la actriz confirmaron su separación el martes 8 de julio, luego devino la polémica por la infidelidad.

La sentencia que Nicolás Vázquez había anticipado semanas atrás se materializó este jueves. Frente a la consulta sobre una posible reconciliación con Gimena Accardi, el actor había sido claro y directo: “Nos estamos divorciando”. Esta afirmación encontró su validación legal durante la mañana, cuando tras 18 años de unión, ambas partes suscribieron la documentación que oficializa la disolución de su vínculo conyugal.

El trámite, tal como lo había previsto Vázquez, se desarrolló bajo la modalidad exprés y en completo mutuo acuerdo, reflejando una decisión conjunta y deliberada. Ahora, el paso subsiguiente para disolver por completo su unión patrimonial será la conciliación para terminar la sociedad conyugal. La cita para la firma había sido agendada con una semana de antelación, un detalle que subraya la voluntad compartida de ambos artistas de cerrar este capítulo de sus vidas de manera expedita.

Esta separación jurídica marca el segundo divorcio para Nico, quien anteriormente había estado casado con la actriz Mercedes Funes, y posteriormente inició su romance con Accardi. La pareja formalizó su compromiso el 7 de diciembre de 2016 en una ceremonia civil en Buenos Aires, y tres días después celebraron su unión con una fastuosa fiesta frente al mar, rodeados de su círculo íntimo. Casi nueve años después de aquel evento, consuman una de las separaciones más inesperadas del ambiente del espectáculo local, atribuyendo la ruptura a años de conflictos y desencuentros, culminando con la admisión de la infidelidad por parte de ella.

El anuncio de la firma del divorcio entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi Fede Flowers divorcio Accardi Vázquez Así compartió el conocido periodista de espectáculos que Nicolás Vázquez y Gimena Accardi firmaron su divorcio. Foto: Instagram @fedeflowersok Pese a la decisión, el clima entre ellos dista de ser hostil. En el programa SQP (América), un día antes de la firma, se reveló que Vázquez mantuvo conversaciones con su ahora ex esposa, donde prevaleció el respeto y el cariño. La conductora del espacio señaló: "Entre ellos dos está todo bien, tienen buen diálogo, se han visto. Él dice haberla perdonado. Lo que le duele es cómo se desencadenó todo y que él se sintió todo el año medio boludeado, porque ella ya estaba con ganas de separarse y no se lo terminó de comunicar".