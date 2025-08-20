Martín Cirio opinó de Gime Accardi y dejó un comentario al aire

Según Martín Cirio, ambos artistas evitaron durante años dar detalles de su vida privada, pero esta vez la confesión quedó en el centro de la escena.

Martín Cirio opinó de la confesión de Gime Accardi y encendió aún más la polémica que rodea la separación con Nicolas Vázquez. El influencer, conocido por su estilo irónico, hizo un comentario en una nota de LAM y no dudó en dar su visión sobre lo ocurrido.

Martín Cirio no deja el humor de lado El martes, Gime Accardi sorprendió al admitir que había sido infiel a Nico Vázquez en algún momento de los 18 años de relación. Aunque aclaró que no fue el motivo principal de la ruptura, la revelación provocó un efecto dominó de rumores y especulaciones que la actriz tuvo que enfrentar junto a versiones de romance con Andrés Gil.

nico vazquez gime accardi (2) Martín Cirio le uso humor. En la entrevista, Martín Cirio habló con su tono habitual, cargado de humor y picardía. “No es una Tatiana, Andrés Gil lo negó. No hay ‘tatianes’, pero habría putes”, dijo entre risas, marcando su postura sobre los trascendidos que vinculaban a Accardi con el actor. Con esas frases, dejó claro que no cree en las versiones de terceros.

Martín Cirio descargó toda su bronca Martín Cirio habló de su amiga El influencer también se refirió a cómo la pareja manejó la situación públicamente. Señaló que tanto Gime como Nico son personas alejadas de la exposición extrema y que, en este caso, la decisión de confirmar la infidelidad fue tomada en sus propios términos. Para Cirio, lo llamativo es quién filtró la información en primer lugar.