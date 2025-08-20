La contundente reacción de Gimena Accardi con la prensa luego de hacerse cargo públicamente de la infidelidad

A 24 horas de contarle a los medios que engañó a Nicolás Vázquez, de manera tajante, Gimena Accardi generó polémica al ingresar a su programa de streaming.

Tras afrontar la dura exposición pública al admitir la infidelidad hacia su esposo, el actor Nico Vázquez, sin dudarlo, Gimena Accardi decidió adoptar una posición firme este miércoles respecto a su interacción con los medios de comunicación. La actriz, en el centro de una intensa cobertura mediática, optó por el mutismo absoluto como respuesta a la prensa agolpada a las puertas de su lugar de trabajo.

La determinación de la artista se hizo evidente cuando un reportero del programa Desayuno Americano (América TV) se presentó en los accesos de OLGA, el canal de streaming donde ella participa en el programa Sería increíble. En lugar de conceder declaraciones, la situación se caracterizó por una elocuente negativa a dirigir la palabra. El movilero Alex Canizza relató la escena desde el lugar: “Estamos en la puerta del canal de streaming. Hace dos minutos llegó Gimena Accardi y le preguntamos a la gente de seguridad si ella quería hablar, y fue contundente: ‘Yo no tengo más nada que decir’”.

El periodista amplió la información, explicando que la intérprete había rechazado dialogar no solo con su equipo, sino con todos los colegas presentes, en una clara señal de su deseo de dar por finalizado el asunto públicamente. Incluso, para eludir por completo cualquier posible encuentro, se eligió una estrategia de ingreso alternativo. Canizza señaló que la actriz “entró por otro lugar, no por donde la estábamos esperando. Cuando consultamos si quería hablar, prefirió evitarlo”.

Así reaccionó Gimena Accardi con los cronistas en la puerta de OLGA Gimena Accardi y su reacción con la prensa Gimena Accardi y su reacción con la prensa. Video: Desayuno Americano (América TV) Finalmente, se confirmó que la expareja de Vázquez ya se encontraba en sus labores, “haciendo un reemplazo en el canal de streaming”. Frente a esta postura, la conductora Pamela David, desde el estudio, manifestó una actitud comprensiva hacia la decisión de Accardi.