Cómo arrancó Gimena Accardi su participación en OLGA tras reconocer públicamente su polémica infidelidad

Después del gran revuelo mediático generado por sus declaraciones, Gimena Accardi se refirió a su estado de ánimo en el programa de OLGA.

Con el eco de su revelación personal aún resonando, Gimena Accardi cumplió con sus obligaciones profesionales en el canal de streaming OLGA, demostrando una frágil fortaleza a solo un día de haber admitido públicamente su infidelidad hacia Nicolás Vázquez. La jornada se presentaba como un desafío para la actriz, quien debía enfrentar las cámaras cargando con el peso de una intensa conmoción íntima.

Desde los primeros instantes en el set, la artista hizo patente su vulnerabilidad. Dirigiéndose a su compañero Migue Granados, quien aparentaba tener un día radiante, Accardi realizó una analogía que delataba su estado de ánimo: “Estás en un buen día porque te despertaste temprano, desayunaste rico y sabés que hay una pata menos en la mesa y dijiste ‘Vamos a ajustar’”. Con esta frase, la intérprete reconocía de manera indirecta que no poseía la vitalidad que el espacio de entretenimiento demandaba, aceptando las dificultades de su presente.

Sin rodeos, la actriz procedió a confesar su verdadera condición emocional ante su colega y, por extensión, ante la audiencia. “Yo estoy completamente abajo, es como que no vine”, admitió con sinceridad. Las huellas del llanto eran evidentes en su rostro, añadiendo con un tono de ironía triste: "Tengo los ojos más hinchados que vos, imaginate. Tengo más ojeras que vos”. Su aspecto físico era el reflejo indiscutible de la tormenta personal que estaba atravesando.

En un gesto de agradecimiento y buscando quizás un respiro a través del humor, Gimena dedicó elogios a la labor de Granados, quien supo llevar la conducción con destreza. "Ajustaste y te queda muy bien, estás en el prime de la comedia. Estás bien de pelo, estás bien de cutis. Estás gracioso, no sé si yo necesitaba reírme o qué, pero me estás haciendo reír", expresó. Este comentario sirvió como un reconocimiento a la habilidad de su partner para aligerar la atmósfera.