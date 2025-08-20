El conductor de El Trece sorprendió a sus compañeros al hablar sobre la bomba que desató un escándalo en la farándula.

Finalmente, Gimena Accardi reconoció ante la prensa que la gota que rebalsó el vaso y que provocó la separación definitiva fue nada más ni nada menos que una infidelidad por parte de ella. La actriz realizó un duro descargo en su programa de OLGA donde se sinceró al respecto y contó cómo fueron las cosas.

En medio de todo esto, Nicolás Vázquez dio una conferencia de prensa ante una sorpresiva cantidad de medios de comunicación que lo estaban esperando y dejó en claro que por el momento él no tiene la idea de volver a formar una pareja con ella y que el trámite de divorcio está en proceso. Todo esto salió a la luz por Ángel de Brito, quien lanzó la bomba en LAM.

Las figuras del espectáculo opinaron al respecto y uno de los últimos en hacerlo fue nada más ni nada menos que Mario Pergolini. Agustin "Rada" Aristarán, compañero del conductor, habló sobre la noticia del momento y fue allí donde Pergolini comenzó a decir: "¡Yo dije acá que él no la había engañado! Que lo había engañado ella si tenía una carita de que lo estaba engañando".

Video: Mario Pergolini apuntó contra Gimena Accardi por la infidelidad Mario Pergolini apuntó contra Gimena Accardi tras la infidelidad a Nicolás Vázquez: "Ella tenía..." "Él no dijo nada y ahora ella sale con 'hay fui yo' por cadena nacional. Sabés que me parecía, yo se los había dicho", expresó Mario Pergolini. Posteriormente, defendió a Nicolás Vázquez: "Dijeron que se estaba apretando a la protagonista, dos semanas horrendas vivimos".