La escandalosa información que recibió Yanina Latorre sobre las declaraciones de Gimena Accardi: "Lo que están haciendo es..."

En Sálvese Quien Pueda, la conductora recibió una polémica información sobre Accardi y Nicolás Vázquez, tras las declaraciones de la actriz este martes.

Gimena Accardi confesó el martes en Sería increíble, programa de OLGA, que le fue infiel a Nicolás Vázquez y que ello fue uno de los detonantes de la relación. Recordemos que los actores comunicaron su separación a principios de julio.

Las declaraciones de la artista fueron el tema del día en la mayoría de los medios de comunicación. En Sálvese Quien Pueda, hablaron sobre ello y, en los últimos minutos del programa, Yanina Latorre reveló una polémica información.

Gimena Accardi en Sería increíble La actriz dejó en claro que no tuvo ninguna relación extramatrimonial con Andrés Gil. Captura de pantalla Youtube OLGA. La periodista de espectáculos, le comentó al panel que le había llegado "información del teatro". "Me llega esta data, pero para que veas a dónde van. A veces ellos no entienden, que yo creo que no es verdad", comenzó advirtiendo.

Acto seguido, leyó el mensaje que recibió en su teléfono, que decía lo siguiente: "Lo que están haciendo es un volantazo de común acuerdo, porque bajaron las ventas, a pesar del escándalo, y eso es poco usual. Convenía más decir que ella fue infiel cuando yo se de primera mano que el infiel es él".

Esto fue lo que dijo Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda sobre Gimena Accardi y Nicolás Vázquez Yanina Latorre Reveló La Polémica Información Que Le Llegó Sobre Gimena Accardi Y Nicolás Vázquez "¿Cómo voy a pensar que, porque bajaron las ventas, Nicolás Vázquez y Gimena terminan haciendo esto?", expresó Latorre cuando terminó de leer el mensaje. Luego, añadió: "O sea, todo viene del núcleo de ellos, a eso voy. Del lado de él, del laburo, te dicen que es él; del laburo de ella, te dicen que es la otra".