La opinión sin filtros de Georgina Barbarossa sobre la infidelidad de Gimena Accardi: "¿Ustedes creen que Nico...?

En "A la Barbarossa" repasaron las declaraciones de la actriz y Georgina, sin pelos en la lengua, dio su opinión al respecto.

Este martes, Gimena Accardi se sinceró en Sería increíble y confesó haberle sido infiel a Nicolás Vázquez cuando estaban en pareja. Y es que el lunes en LAM, Ángel de Brito aseguró que la actriz le fue infiel al artista y se empezó a rumorear que habría sido con Andrés Gil.

"Si en 18 años uno comete errores, yo cometí uno, me mandé una caga** malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer porque sí, es cierto lo que se dijo, la mitad de las cosas y la otra mitad no, y de eso no me voy a hacer cargo. También es lo que necesito aclarar, de algún modo. Sí en la pareja soy la responsable de haberse mandado una caga** en estos 18 años, di las explicaciones a mi marido, que era la persona que se las tenía que explicar. Del otro lado hubo entendimiento. me perdonó, me miró a los ojos, me dijo 'yo te sigo amando, esto a vos no te define'. Pero en una relación que venía mal y estábamos en crisis ya hace un año con idas y vueltas, no es el causante esto, pero sí fue un poco el detonante para, entre los dos, tomar la decisión que deberíamos haber tomado, tal vez, antes. Hasta ahí, me hago cargo", expresó Accardi en el programa de streaming.

Esto fue lo que dijo Gimena Accardi en Sería increíble Gimena Accardi Rompió El Silencio Sobre Su Infidelidad A Nicolás Vázquez Asimismo, aclaró que no fue con Gil con quien mantuvo ese affaire.

En tanto que, en A la Barbarossa, Georgina Barbarossa opinó sobre el tema sin pelos en la lengua. Luego de que en el programa compartieran el clip de la explicación de la artista, la conductora expresó: "Ella me parece un amor, re valiente. Y reitero, no tiene por qué salir a dar explicaciones. Quizás lo hace para limpiar la imagen de su compañero (Andrés) porque estaba embarazada Cande".

A la Barbarossa En "A la Barbarossa" hablaron sobre las declaraciones de la actriz. Captura de pantalla Youtube Telefe. Allí, Analía Franchín dio su punto de vista: "Me encanta lo que le dice Nico a ella: 'Esto no te define'. En 18 años, ellos pasaron muchas situaciones juntos. Eran casi siameses… Gimena es mucho más que la que cagó al marido con otro".