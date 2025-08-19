Gimena Accardi rompió el silencio luego de que se revelara que le fue infiel a Nicolás Vázquez: "Línchenme"

Pero, finalmente este martes, Gimena rompió el silencio en Sería increíble de OLGA y explicó todo lo que se dijo en el ciclo de canal América. "Estoy sin dormir, angustiada y mal, pero también siento la necesidad de hablar y aclarar un par de cosas que ayer se estuvieron diciendo y que me tienen en el ojo de la tormenta. Si bien siento que no le debo explicaciones a nadie de algo que es privado y que corresponde a una pareja, que fue hablado en la intimidad, en la privacidad y que se resolvió, sin ser personas mediáticas", comenzó diciendo la artista.

"Fueron 18 años hermosos, donde tengo los mejores recuerdos, las mejores cosas para decir de Nico, del hombre que es, de la persona que fue, de los 18 años que me dio y que yo le di también. Somos familia y lo vamos a seguir siendo. Nuestro vínculo de amor sigue intacto. Nosotros seguimos en comunicación, nos vemos. La semana pasada almorzamos, la otra cenamos. Y eso necesito también aclararlo, y agradecer también el hombre que es y cómo se comportó, con respecto a lo que voy a decir ahora que, insisto, no lo tendría que aclarar públicamente porque no le debo explicaciones a nadie. A la única persona que le debía explicaciones, ya se las di, que era Nico", afirmó la invitada.

Acto seguido, Gimena Accardi se sinceró: "Si en 18 años uno comete errores, yo cometí uno, me mandé una caga** malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer porque sí, es cierto lo que se dijo, la mitad de las cosas y la otra mitad no, y de eso no me voy a hacer cargo. También es lo que necesito aclarar, de algún modo. Sí en la pareja soy la responsable de haberse mandado una caga** en estos 18 años, di las explicaciones a mi marido, que era la persona que se las tenía que explicar. Del otro lado hubo entendimiento. me perdonó, me miró a los ojos, me dijo 'yo te sigo amando, esto a vos no te define'. Pero en una relación que venía mal y estábamos en crisis ya hace un año con idas y vueltas, no es el causante esto, pero sí fue un poco el detonante para, entre los dos, tomar la decisión que deberíamos haber tomado, tal vez, antes. Hasta ahí, me hago cargo"

"Línchenme, mándame a la horca, soy una hija de pu**, me arrepiento, estuve mal, le pedí perdón en mil idiomas. Ya está, fui perdonada, terminamos con un abrazo. Ahora, todo lo otro no, y de eso sí que no me puedo hacer cargo, porque eso es mentira. Con la persona que me se vincula, quiero decir, es mentira. Y eso necesito aclararlo porque se está ensuciando gente que no tiene nada que ver, gente que es familia. Y eso sí necesito que frene", dejó en claro la actriz.