La impactante e inesperada declaración de Carlos Pirovano, presidente del INCAA, sobre Homo Argentum

Carlos Pirovano , presidente del INCAA, estuvo presente en Solo una vuelta más, de TN , y se pronunció sobre Homo Argentum , la nueva película protagonizada por Guillermo Francella que ha dividido las aguas.

"¿Qué te pareció la discusión que se armó? ¿Qué es el gen argentino?", le consultó el conductor. En ese momento, el titular del INCAA le preguntó a Sehinkman si había visto el film de Mariano Cohn y Gastón Duprat, a lo que el comunicador respondió que sí.

"¿A vos no te parece que esas cosas, esos dieciséis personajes, no son personajes de los cuales todos hablamos todos los días?", le consultó el invitado al periodista.

Asimismo, Carlos añadió: "El estereotipo con lo cual el ser humano se maneja. Es decir, el santiagueño perezoso, el cordobés contador de chistes, el tucumano no voy a decir qué porque todos sabemos". "Decilo", lo presionaron desde el panel. "No, no lo voy a decir. ¿Me vas a hacer decirlo? Lo sabe la Argentina", contestó entre risas el presidente del INCAA.

En el programa, también participó Pablo Manzotti, crítico de cine. "Le pregunto, porque no me quedó claro. ¿Usted la vio a la película?", quiso saber Manzotti. "No, yo dije que vi TikToks", remarcó Pirovano. Ante la sorprensa de Manzotti, Carlos explicó: "Cuando vos ves mucho TikTok, vos ves casi toda la película. Te quiero aclarar".

"¿Usted es el titular del INCAA y todavía no vio la película?", le consultó totalmente atónito Pablo. "No, no vi todavía la película porque me invitaron a la inauguración y yo doy clases a esa hora. Me llamó Agustín Bossi, muy amablemente, me invitó y no puedo porque doy clases", comentó Carlos Pirovano.