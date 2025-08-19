Netflix: una película turca y otra subidísima de tono son los estrenos de esta semana

Esta semana, Netflix apuesta con todo a las películas en sus exitosos estrenos semanales. Seguí leyendo para enterarte de todos los detalles.

Los dos grandes estrenos que llegan hoy a Netflix. / Archivo MDZ

Los dias de agosto ya transcurrieron hasta la mitad del mes y todo es excusa para que Netflix comparta unos buenos estrenos en la plataforma. En esta nueva semana, las películas serán el fuerte en el streaming y ambas están destinadas a un público mayor de edad. Sigue leyendo esta nota para enterarte de todos los detalles.

netflix logo Qué ver en Netflix esta semana. Archivo MDZ La plataforma no descansa y trae una oleada de títulos que prometen mantener a los usuarios pegados a la pantalla. Ahora, sorprende con una combinación de estrenos originales que llegarán a nuestros televisores del 18 al 23 de agosto.

Caerás (estrena el 21 de agosto) El elenco de la película está formado por: Mert Ramazan Demir, Ada Erma y Rahimcan Kapkap.

Lilli desconfía del prometido de su hermana, pero cuando un extraño muy atractivo aparece en su vida, se deja atrapar por las garras del deseo.

netflix caeras Caerás (estrena el 21 de agosto) Netflix Un hombre abandonado (estrena el 22 de agosto) Tras cumplir una condena en prisión por un crimen de su hermano, un hombre se reencuentra con su familia, y el rencor se transforma en sanación cuando conoce a su sobrina.