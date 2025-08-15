Está en Netflix, está basada en una historia real y es ideal para ver el fin de semana
Netflix cuenta con excelentes películas para todos los gustos. Aquí te compartimos una buena opción para disfrutar en los próximos días.
¿Quieres sentarte en el sillón y disfrutar de una buena película pero no sabes cuál? Entonces aquí te dejamos una posible opción que está en Netflix y que es ideal para ver este fin de semana. Está basada en una historia real y es una producción chilena dirigida por Maite Alberdi.
El film se llama El lugar de la otra, es un drama y es una reinterpretación de la historia narrada en el libro Las homicidas (2019) de Alia Trabucco Zerán. Es para mayores de 13 años y tiene una duración de 89 minutos.
Está inspirada en la historia real de la escritora María Carolina Geel, quien asesinó a su novio, Roberto Pumarino Valenzuela, en el Hotel Crillón el 14 de abril de 1955. En aquél entonces, los medios empezaron a creer que el motivo para el asesinato habría sido empujar su carrera literaria, ya que antes del crimen gozaba de un éxito moderado.
La sinopsis oficial de Netflix dice: "Cuando la escritora chilena María Carolina Geel asesina a su amante, el caso cautiva a la tímida secretaria judicial Mercedes, lo que provoca una conexión entre ambas mujeres".