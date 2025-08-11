A partir de hoy, El Chavo del 8 está disponible en Netflix. ¿Cuántos episodios hay cargados en la plataforma de streaming más popular del mundo?

Para alegría de sus millones de fanáticos en el mundo, El Chavo del 8 llegó a Netflix. Es el programa de televisión creado por Roberto Gómez Bolaños (Chespirito) hace más de tres décadas y que conquistó el corazón de varias generaciones.

El Chavo del 8 se centra en las vivencias de un grupo de personas que habitan una particular vecindad. Allí vive un niño que realiza travesuras y que, junto a sus amigos, ocasiona malentendidos y discusiones entre los vecinos. Está apuntado a un público adulto y la dirección y producción estuvo a cargo de Enrique Segoviano y Carmen Ochoa.

El elenco estuvo formado por el propio Roberto Gómez Bolaños junto a Ramón Valdés, Carlos Villagrán, María Antonieta de las Nieves, Florinda Meza, Rubén Aguirre, Angelines Fernández y Édgar Vivar, con algunas participaciones especiales de otros artistas.

Cuántos capítulos de El Chavo del 8 hay disponibles en Netflix En Netflix hay más de 200 capítulos disponibles del programa creado por Roberto Gómez Bolaños. Están divididos en siete temporadas que van desde 1973 a 1980.