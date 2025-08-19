La nueva película dramática que tiene a todos en vilo en Netflix

Estrenada el pasado viernes 15 de agosto, esta propuesta está siendo la más vista en la plataforma de streaming.

En medio de un catálogo saturado de estrenos, una producción se abrió paso y se convirtió en la favorita de los usuarios. Se trata de La noche siempre llega (Night Always Comes, título original), la nueva apuesta de Netflix que combina drama y suspenso en dosis exactas. Con apenas días en la plataforma, ya lidera el ranking.

La trama sigue a una mujer atrapada por una situación límite: el desalojo inminente de la casa en la que vive con su familia. Sin otra salida, se embarca en una peligrosa travesía nocturna donde cada decisión puede costarle la vida. El objetivo es claro: conseguir 25.000 dólares antes de que sea demasiado tarde.

La noche siempre llega 2 "La noche siempre llega" llegó a Netflix el pasado viernes 15 de agosto. IMDB. La protagonista es interpretada por Vanessa Kirby, quien se pone al frente de un elenco en el que también brillan Jennifer Jason Leigh y Zachary Gottsagen. Sus actuaciones aportan intensidad y realismo a una historia cargada de tensión, que mantiene al espectador en vilo durante los 108 minutos de duración.

El film está dirigido por Benjamin Caron y cuenta con guion de Sarah Conradt-Kroehler. Esta propuesta está basada en la novela homónima de Willy Vlautin.