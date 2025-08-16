La serie de Netflix con un suspenso increíble y que es perfecta para ver de un solo tirón

La plataforma de streaming presenta una historia que explora qué pasaría si un día pierdes la memoria.

Netflix da una oportunidad para aquellos que quieren saber qué sucedería si perdieran la memoria. La serie de suspenso que te estamos por recomendar sigue el estilo de algunas películas populares como A propósito de Henry protagonizada por Harrison Ford y Anette Bening, o ¡Olvidate de mí! en la que Jim Carrey y Kate Winslet pagan para olvidar.

En la serie Alma, la protagonista se queda sin memoria. Una ficción original perfecta para consumir en poco tiempo y que propone incógnitas que te harán querer saber más. Hay tantos detalles ocultos que tienes que prestar atención a cada escena, algo que la crítica ha alagado.

La serie de Netflix que no te vas a querer perder. Archivo. ¿De qué trata esta serie? Alma sufre un accidente de autobús junto a sus compañeros y tiene un destino trágico. A pesar de ser la única que sobrevivió, su memoria se esfumó y por eso cuando despertó en la cama de un hospital no podía entender qué hacía allí. Luego de asumir todas las pérdidas, alucinaciones extrañas aparecen en sus sueños.

Estos sueños fugaces le hacen pensar que quizás existió algo que provocó el terrible accidente y muchos han dejado de lado. Las preguntas aparecen y cuando crees que has encontrado una respuesta, el próximo capítulo se encarga de demostrarte que estás completamente equivocado. Solamente sabrá la verdad quien ha prestado atención a cada escena.