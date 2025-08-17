Netflix tiene una película de suspenso que fue alabada por la crítica y calificaron como apasionante

Ambientada en Los Ángeles de los años 90, Netflix invita a sorprenderte con la historia de un detective.

Netflix tiene una película de suspenso que recuerda a Seven, la mítica producción interpretada por Brad Pitt y Morgan Freeman que salió a la luz en 1995 y fue dirigida por David Fincher. El film cuenta con una historia llena de tensión, profundidad emocional y giros inesperados que impactó al público de los 90.

Si te gustan ese tipo de historias, no te puedes perder Pequeños detalles, un thriller dirigido por John Lee Hancock que fue estrenado en 2021. Un dato no menor es que la película está protagonizada por Denzel Washington, Rami Malek y Jared Leto, grandes estrellas del mundo del cine.

¿De qué trata esta película? PELÍCULAS DE NETFLIX La película que no te puedes perder en Netflix. Archivo. La trama presenta a dos detectives que intentan resolver asesinatos mientras lidian con su vida personal. Washington da vida a un agente veterano, marcado por un error del pasado que lo sigue. En cambio, Malek interpreta a un investigador idealista. Y en medio surge un sospechoso que es llevado a cabo por Jared Leto.

Este último, obtuvo nominaciones a Mejor Actor de reparto en los Globo de Oro y Screen Actors Guild Awards. Leto comentó en una entrevista que construyó su personaje inspirándose en personas reales y que pasó horas observando interrogatorios para memorizar sus patrones de comportamiento.