La sobrina nieta de Miguel Bosé irrumpe en Netflix con esta película

Una película que no deja indiferente a nadie. Unos la consideran un experimento cinematográfico lleno de encanto, mientras otros la tildan de fallida.

Esta película de Netflix generó controversia: la sobrina nieta de Miguel Bosé se convierte en protagonista de una producción con un toque de fantasía, locura y reflexión. Con una estética poderosa y una propuesta arriesgada, la historia logra despertar tanto fascinación como rechazo en quienes se sumergen en ella.

Una película distinta Lleva por título Rainbow y es dirigido por Paco León, quien se inspiró en el clásico cuento del Mago de Oz para transformarlo en una versión fresca y provocadora. La protagonista es una adolescente rebelde que inicia un viaje en busca de su madre, acompañada por un grupo de personajes extravagantes que van marcando el rumbo de la trama.

netflix2 Una película diferente. La peli sorprende desde el inicio con su estilo visual, y además de la carga de actores y actrices de peso como Carmen Maura y Carmen Machi. Se adentra en escenarios llenos de color, sin embargo, mientras algunos celebran este atrevimiento como algo nuevo, otros critican la falta de cohesión en la historia.

Entre persecuciones, situaciones delirantes y reflexiones profundas sobre la identidad y el sentido de pertenencia, Rainbow busca conectar con una generación que reconoce en la diversidad un tema central.