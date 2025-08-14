Basada en hechos reales: esta película se estrenó hace veinte años y hoy es una de las más vistas en Netflix
Protagonizada por Samuel L. Jackson, la propuesta se ubica en la lista de las diez películas más vistas del momento en la plataforma de streaming.
A dos décadas de su estreno, la película Juego de honor (Coach Carter, título original) recupera protagonismo. El drama deportivo, basado en hechos reales, relata la historia de un entrenador que desafió las reglas del juego priorizando la educación por encima de los triunfos en la cancha.
La trama está inspirada en Ken Carter, entrenador de la secundaria Richmond, quien en 1999 fue noticia en Estados Unidos por suspender a su equipo de baloncesto invicto debido a los malos resultados académicos de sus jugadores. Su determinación generó un intenso debate sobre disciplina y responsabilidad estudiantil.
Con una duración de 2 horas y 17 minutos, el film cuenta con la actuación de Samuel L. Jackson en el papel principal, junto a Robert Ri’chard, Rob Brown, Ashanti, Debbi Morgan, Vincent Laresca, Rick Gonzalez, Antwon Tanner, Nana Gbewonyo y un joven Channing Tatum.
Estrenada en 2005 y dirigida por Thomas Carter, fue escrita por Mark Schwahn y John Gatins, y producida por David Gale, Brian Robbins y Michael Tollin. La cinta combina deporte, drama y un poderoso mensaje social.
Mirá el trailer de Juego de honor
En este 2025, la vigencia de Juego de honor se refleja en su éxito en streaming: ocupa el sexto lugar entre las películas más vistas de Netflix, conquistando tanto a quienes la disfrutaron en su estreno como a nuevas generaciones que descubren su inspiradora historia.