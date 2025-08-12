Presenta:

Cuál es el nuevo documental de Netflix que se estrenó tras una orden judicial que había frenado su lanzamiento

La serie documental de Carlos Agulló se estrenó a fines de julio y es una de las propuestas más elegidas en la plataforma. Mirá de que trata.

MDZ Show

Netflix añadió hace pocos días una miniserie documental.

Netflix estrenó el pasado viernes 25 de julio Angi: Crimen y mentira, una miniserie documental española. La propuesta cuenta con dos capítulos, que duran entre 30 y 40 minutos, y, actualmente, es la sexta serie más vista en la plataforma de streaming.

Este documental explora el asesinato y la suplantación de identidad de Ana Páez, como también la condena de su amiga Angi, cuyo esposo había fallecido años atrás.

Angi Crimen y mentira
Angi: Crimen y mentira&nbsp;se estren&oacute; el pasado viernes 25 de julio en la plataforma.

Angi: Crimen y mentira se estrenó el pasado viernes 25 de julio en la plataforma.

El estreno estaba previsto para el 1 de mayo, pero una orden judicial pendiente obligó a cancelar el lanzamiento. Finalmente, la serie pudo verse a fines de julio tras la suspensión judicial.

Esta producción española, está dirigida por Carlos Agulló, conocido por también haber dirigido y guionado Los demás días (2017).

Mirá uno de los adelantos que compartió Netflix de Angi: Crimen y mentira

Una serie que no te podés perder y es ideal para verla de un tirón.

