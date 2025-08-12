Cuál es el nuevo documental de Netflix que se estrenó tras una orden judicial que había frenado su lanzamiento
La serie documental de Carlos Agulló se estrenó a fines de julio y es una de las propuestas más elegidas en la plataforma. Mirá de que trata.
Netflix estrenó el pasado viernes 25 de julio Angi: Crimen y mentira, una miniserie documental española. La propuesta cuenta con dos capítulos, que duran entre 30 y 40 minutos, y, actualmente, es la sexta serie más vista en la plataforma de streaming.
Este documental explora el asesinato y la suplantación de identidad de Ana Páez, como también la condena de su amiga Angi, cuyo esposo había fallecido años atrás.
El estreno estaba previsto para el 1 de mayo, pero una orden judicial pendiente obligó a cancelar el lanzamiento. Finalmente, la serie pudo verse a fines de julio tras la suspensión judicial.
Esta producción española, está dirigida por Carlos Agulló, conocido por también haber dirigido y guionado Los demás días (2017).
Mirá uno de los adelantos que compartió Netflix de Angi: Crimen y mentira
Una serie que no te podés perder y es ideal para verla de un tirón.