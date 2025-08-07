La serie de thriller psicológico que llegará a Netflix y promete ser furor

A fines de julio, la plataforma confirmó que añadirá una nueva propuesta a su catálogo que tendrá a Keira Knightley como protagonista.

La serie está basada en una novela.

Netflix sumará a su catálogo una nueva apuesta al thriller psicológico: La mujer del camarote 10 (The Woman in Cabin 10, título original). La serie, que combina tensión y misterio, está basada en la novela homónima de Ruth Ware, del año 2016.

Dirigida por Simon Stone y escrita por Hillary Seitz, esta producción cuenta con un elenco destacado que incluye a: Keira Knightley; Guy Pearce; Hannah Waddingham; David Ajala; Art Malik; Gugu Mbatha-Raw; Kaya Scodelario; David Morrissey; Daniel Ings y Gitte Witt

La mujer del camarote 10 poster "La mujer del camarote 10" llegará a Netflix en octubre. X @NetflixUK. La fecha de estreno de esta propuesta fue anunciada en la cuenta de X @NetflixUK el pasado 31 de julio. La mujer del camarote 10 llegará a la plataforma el próximo viernes 10 de octubre.

La serie tratará sobre lo siguiente: "Mientras estaba a bordo de un yate de lujo para realizar un viaje, un periodista fue testigo de cómo un pasajero fue arrojado por la borda a altas horas de la noche, solo para que le dijeran que eso no sucedió".