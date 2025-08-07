Netflix: la serie de culto que marcó historia y está disponible completa en la plataforma

Una de las series más icónicas de los 2000 se encuentra en Netflix y este fin de semana es ideal para revivirla.

Netflix es una de las plataformas de streaming más populares, no solo por estrenar buenas producciones cada mes, sino también por albergar en su catálogo grandes historias que han dejado huella con el paso del tiempo.

Algunas de estas series marcaron un antes y un después en su género, inspirando a nuevas producciones y personajes en la televisión. Una de ellas es Dexter, una ficción que supo ganarse un lugar entre las más recordadas. Inclusive, ha inspirado algunos spin-offs que también han sido un éxito.

La serie que fue un éxito en los 2000 y ahora está en Netflix 'Dexter' se estrenó en 2006 y ahora está en la plataforma de streaming. Foto: Netflix La serie que fue un éxito en los 2000 y ahora está en Netflix. Foto: Netflix La serie de los 2000 que revive Netflix En esta ocasión, Netflix vuelve a poner en el centro a Dexter, la historia de un asesino serial muy particular: uno con el que algunas personas hasta llegaron a empatizar. A lo largo de ocho temporadas, se narra su doble vida como forense de día y asesino de noche.

Para quienes nunca la vieron, la plataforma ofrece la posibilidad de maratonearla completa, y para quienes ya la conocen, de revivir una de las ficciones más icónicas de los años 2000.