La comedia española que está en Netflix: nada en esta funeraria es normal

Así es la comedia de Netflix donde un entierro desata una guerra familiar y además te sacará carcajadas.

En una funeraria donde todo parece solemne, de pronto irrumpe una señora mayor con más ganas de mandar que de llorar. “Muertos S.L.” una comedia en Netflix arranca con la muerte de un fundador y sigue con una guerra fría dentro del negocio familiar, entre coronas, urnas y un equipo que no estaba preparado para tanto cambio.

Una comedia que parece lo que no es Dámaso Carrillo, el empleado más fiel, se sentía con el ascenso asegurado. Años trabajando codo a codo con el jefe, pensando que el futuro ya estaba escrito. Pero el testamento no tenía su nombre. En su lugar, aparece Nieves, la viuda, con ganas de salir del fondo del salón y ponerse en la cabecera de la mesa.

netflix2 Una comedia bien pensada. Lo que sigue es un desfile de situaciones insólitas. Nieves, sin experiencia en ataúdes ni protocolos, empieza a tomar decisiones que desconciertan al personal. Su forma de liderar no es tradicional, y eso incomoda a algunos. Hasta los muertos parecen no estar cómodos.

Lo mejor es que el humor no para. El entorno fúnebre es para reír a carcajadas donde menos se espera. La serie no se ríe de la muerte, se ríe de cómo vivimos a pesar de ella.

El duelo entre Dámaso y Nieves es el motor de la trama. Él, siempre serio y con trajes oscuros. Ella, con una mirada aguda y un plan debajo del brazo. Lo que parecía un drama de herencia se convierte en una lucha de egos, con empleados tomando partido y situaciones que rozan lo absurdo.