Risas aseguradas: 3 películas de comedia para ver en Netflix
Si lo que estás buscando es reír sin parar, aquí te dejamos unas películas que están en Netflix que te encantarán.
Te dejamos tres películas para ver en Netflix que son ideales si buscas diversión y risas aseguradas. Cada una propone momentos para reír, relajarse y disfrutar tanto solo o en compañía de amigos y familia. ¡Acomódate en el sillón y prende el televisor!
- Cebolla de cristal: un misterio de puñales por la espalda (Glass Onion: A Knives Out Mystery). Si bien es un misterio, tiene un gran componente de comedia negra y sátira. La historia sigue al detective Benoit Blanc mientras investiga un asesinato durante una extravagante reunión de amigos multimillonarios en una isla privada. Los diálogos ingeniosos, las situaciones absurdas y las personalidades exageradas de los personajes generan muchas risas.
- Misterio a bordo (Murder Mystery) es una comedia protagonizada por Adam Sandler y Jennifer Aniston. La historia sigue a una pareja estadounidense que viaja a Europa para unas vacaciones y termina involucrada en un asesinato. Cada intento de resolver el crimen se convierte en un desastre cómico.
Mira el tráiler de esta película de Netflix
- ¡Hoy sí! (Yes Day) es una comedia familiar protagonizada por Jennifer Garner. Los padres deciden decir “sí” a todo lo que sus hijos pidan durante 24 horas. Cada travesura de los niños y la reacción de los padres refuerzan el humor y es perfecta para disfrutar en familia.