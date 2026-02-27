Las series y películas que acaban de llegar al streaming y no te podés perder este fin de semana

El streaming arrancó la semana con regresos muy esperados y estrenos para todos los gustos. Netflix lanzó los episodios finales de la cuarta temporada de Bridgerton y una nueva entrega de Fórmula 1: Drive to Survive, mientras que Disney+ apuesta por más tensión postapocalíptica con Paradise. A eso se suman propuestas para quienes buscan acción y épica con Sisu: Camino a la venganza y El engaño.

A continuación hacemos un repaso de las mejores películas y series que acaban de llegar a las plataformas de Streaming y son ideales para ver durante el fin de semana.

Tras casi un mes de espera, Netflix lanzó los episodios finales de la cuarta temporada de Bridgerton . La última entrega de la serie de época basada en las novelas de Julia Quinn, retrata el romance entre Benedict y Sophie.

En los episodios finales, Benedict desafía las normas de la alta sociedad para hacer prosperar su relación con Sophie, quien anhela mantener su independencia y dignidad, mientras lucha con sus sentimientos hacia Benedict. . A su alrededor, viejas y nuevas alianzas familiares, tensiones sociales y dilemas personales reconfiguran el entramado de relaciones entre los Bridgerton y sus círculos más cercanos.

Fórmula 1: Drive to Survive (Temporada 8) | Netflix

fomurla 1 drive to survive temporada 8 La temporada 8 recorre todo el detrás de escena de la Fórmula 1 durante el 2025. Netflix

Esta semana Netflix lanzó la nueva temporada de Formula 1: Drive to Survive, que repasa la temporada 2025 de la Fórmula.

A lo largo de 8 episodios, esta docuserie brinda un acceso privilegiado al mundo del automovilismo, mostrando desde dentro los preparativos, estrategias y tensiones de los equipos de cada escudería, así como los dramas personales de pilotos y directores. Entre los hilos narrativos más fuertes de esta entrega están la batalla por el campeonato entre los pilotos de McLaren, con Lando Norris y Oscar Piastri, la primera temporada de Lewis Hamilton con la escudería Ferrari, el fervor por los seis pilotos novatos que ingresaron al circuito y las decisiones estratégicas de los equipos que llevaron el título al límite en Abu Dabi.

Paradise (Temporada 2) | Disney+

paradise t2 Sterling K. Brown en la segunda temporada de Paradise. Hulu

Ya se encuentran disponibles los primeros episodios del thriller postapocalíptico Paradise, creado por Dan Fogelman y protagonizado por Sterling K. Brown, Julianne Nicholson y James Marsden.

La serie sigue al agente del Servicio Secreto Xavier Collins, quien al inicio de la historia se enfrentó a la búsqueda de respuestas tras la muerte del presidente dentro de una enorme comunidad subterránea que sobrevivió a un cataclismo global. En esta segunda temporada, el foco se desplaza hacia el mundo exterior, donde Xavier cruza territorios hostiles en la búsqueda de su esposa Teri, mientras en el interior del enorme búnker “Paradise” las tensiones y secretos sobre los orígenes del refugio y sus líderes salen a la luz.

El engaño | Prime Video

el enagño Karl Urban protagoniza El engaño, la película original de Prime Video. Prime Video

Prime Video sumó a su catálogo El engaño, una película de acción que recupera el espíritu del cine de piratas con una mirada más cruda y contemporánea.

La protagonista es Ercell “Bloody Mary” Bodden, una ex pirata que decidió abandonar la violencia para llevar una vida sencilla junto a su marido, T.H. Bodden, su hijo Isaac y su cuñada Elizabeth en una apartada isla caribeña. Sin embargo, el pasado no tarda en alcanzarla.Cuando Connor, su antiguo capitán, reaparece acompañado por un grupo de hombres dispuestos a saldar cuentas pendientes, Ercell se ve forzada a retomar las armas. Lo que sigue es una sucesión de combates, emboscadas y traiciones donde la protagonista hará todo lo necesario para proteger a su familia.

Sisu: Camino a la venganza | HBO Max

sisu camino a la venganza Sony Pictures

HBO Max incorporó esta semana Sisu: Camino a la venganza, secuela directa de la película de 2022 escrita y dirigida por Jalmari Helander. El film vuelve a tener como figura central a Jorma Tommila, acompañado esta vez por Stephen Lang.

La historia retoma a Aatami Korpi, el excomando finlandés apodado “el hombre que no muere”. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, Aatami regresa al sitio donde su familia fue asesinada. Con la intención de rendirles homenaje, decide desmontar su antigua casa y trasladarla pieza por pieza para reconstruirla en otro lugar. Pero su intento de empezar de nuevo se ve frustrado cuando el oficial soviético Igor Draganov reaparece con la intención de eliminarlo definitivamente. El enfrentamiento entre ambos da lugar a una nueva escalada de violencia estilizada, persecuciones implacables y escenas que varios críticos han comparado con la intensidad de Mad Max.

Paul McCartney: Man on the Run | Prime Video

paul mccartney man on the run Morgan Neville dirige el documental sobre Paul McCartney. Prime Video

Entre las novedades de Prime Video también se destaca Paul McCartney: Man on the Run, un documental que explora la etapa menos conocida del músico británico tras la separación de The Beatles.

Dirigido por el ganador del Oscar Morgan Neville, el film se centra en los años setenta y en la formación de Wings, la banda que McCartney creó junto a su esposa Linda. A través de material de archivo inédito y entrevistas, la película retrata la presión mediática que enfrentó el artista en ese período y su proceso de reinvención creativa.