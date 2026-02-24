Presenta:

Netflix: el thriller de Harlan Coben para maratonear que es furor entre la audiencia

Una serie que se estrenó en enero está cautivando a toda la audiencia amante del suspenso. Netflix la rompe en ocho episodios.

Agus Ruiz

Una serie atrapante. Fuente: IA Gemini.

Desde su estreno en enero, la serie de Harlan Coben En Fuga se transformó en tendencia en Netflix. En solo ocho episodios ha logrado atrapar a la audiencia de la plataforma de streaming. Es ideal para los amantes del suspenso.

Netflix: de qué se trata

“Un padre desesperado que busca a su hija fugitiva se ve envuelto en un caso de asesinato y descubre secretos que podrían destruir a su familia… para siempre”, resume la sinopsis de Netflix.

en fuga
Netflix la rompe con esta serie. Fuente: Netflix.

En fuga es una miniserie de suspenso que narra la historia de un padre, Simon Greene, cuya vida perfecta se desmorona cuando su hija mayor, Paige, desaparece y cae en el mundo de las adicciones.

Desde ese momento Simon iniciará una lucha y una búsqueda desesperada para dar con su hija. En un momento la encuentra en un parque en estado de vulnerabilidad, pero al querer salvarla se ve envuelto en una pelea y ella escapa.

A medida que avanza la serie, Simon se meterá con criminales, asesinos en serie y descubrirá secretos que involucran a su propia familia. De alguna manera se muestra cómo las apariencias engañan y cómo los secretos del pasado pueden desmoronar la estabilidad familiar.

Sin dudas, es un thriller atrapante con ocho episodios, ideal para maratonear el fin de semana.

