Netflix: el thriller de Harlan Coben para maratonear que es furor entre la audiencia

Una serie que se estrenó en enero está cautivando a toda la audiencia amante del suspenso. Netflix la rompe en ocho episodios.

Desde su estreno en enero, la serie de Harlan Coben En Fuga se transformó en tendencia en Netflix. En solo ocho episodios ha logrado atrapar a la audiencia de la plataforma de streaming. Es ideal para los amantes del suspenso.

Netflix: de qué se trata “Un padre desesperado que busca a su hija fugitiva se ve envuelto en un caso de asesinato y descubre secretos que podrían destruir a su familia… para siempre”, resume la sinopsis de Netflix.

En fuga es una miniserie de suspenso que narra la historia de un padre, Simon Greene, cuya vida perfecta se desmorona cuando su hija mayor, Paige, desaparece y cae en el mundo de las adicciones.

Desde ese momento Simon iniciará una lucha y una búsqueda desesperada para dar con su hija. En un momento la encuentra en un parque en estado de vulnerabilidad, pero al querer salvarla se ve envuelto en una pelea y ella escapa.

A medida que avanza la serie, Simon se meterá con criminales, asesinos en serie y descubrirá secretos que involucran a su propia familia. De alguna manera se muestra cómo las apariencias engañan y cómo los secretos del pasado pueden desmoronar la estabilidad familiar.