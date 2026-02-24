Netflix: 3 estrenos ocultos que no aparecen en tu pantalla de inicio y que nadie te recomendó
Las recomendaciones para los que quieren explorar contenidos de otros países con historias innovadoras.
En Netflix hay códigos secretos que te ayudan a ganarle al algoritmo de la plataforma y te muestran colecciones de series y películas que no suelen aparecer en la pantalla de inicio. Uno de ellos nos ayudó a encontrar 3 estrenos que no han sido mencionados en redes sociales.
Si no conocés nada de códigos, te recomendamos explorar Netflix-Codes.com donde hay una lista de categorías ocultas dentro de la plataforma y se encuentran algunas como animación, películas extranjeras y clásicos. Es una página ordenada e intuitiva que todos pueden usar.
Las recomendaciones de Netflix
Sullivans Crossing es una serie que se estrenó en febrero y mezcla un drama médico con un romance. La protagonista es una neurocirujana de éxito que regresa a su pueblo natal para enfrentar su pasado, reconectar con el presente y mejorar la relación con su padre. Esta es una serie recomendada para quienes disfrutaron de Un lugar para soñar o Dulces Magnolias.
Otra serie es Taskaree, un thriller de crimen que nos sumerge en el mundo del crimen organizado y giros de trama inesperados. No es una producción típica de Hollywood y, por lo tanto, no ha tenido el reconocimiento del público. Esta se posiciona como una alternativa perfecta para los amantes de las series de Harlan Coben.
Por último se encuentra El tour universitario con Joe. Esta es una película de comedia ligera y alejada de dramas pesados, ideal para ver durante el fin de semana. Aquí se nos presenta un viaje de familia repleto de momentos cómicos y familiares.
Estas series y películas fueron encontradas con los códigos de “Dramas criminales” o “Comedias familiares”. Sin embargo, como ya sabés el nombre, solo tenés que buscar el nombre de la producción en el buscador y lo vas a encontrar.