Ni ER, ni The Pitt, este es el drama médico más crudo y adictivo del streaming

El streaming vive de la novedad constante. Cada semana hay una serie nueva que promete ser "la próxima gran obsesión”. Pero a veces la verdadera joya no es el estreno reciente, sino esa producción que llegó antes de que el algoritmo dictara tendencias. Y dentro del drama , hay títulos que siguen siendo insuperables.

Uno de ellos es The Knick, la serie dirigida por Steven Soderbergh (Traffic, trilogía de La gran estafa) en 2014, que se encuentra disponible en HBO Max . Con dos temporadas de 10 episodios cada una, este drama médico no se parece a ningún otro.

La historia nos traslada a la Nueva York de principios del siglo XX, cuando la medicina estaba lejos de ser la ciencia que hoy conocemos. El Hospital Knickerbocker funciona como un laboratorio de prueba y error. Cirugías experimentales, avances improvisados y médicos que trabajan al borde del colapso. En el centro está el doctor John Thackery, interpretado por Clive Owen , un cirujano brillante, obsesivo y adicto a la cocaína, decidido a revolucionar la medicina cueste lo que cueste.

A su lado aparece el doctor Algernon Edwards, un cirujano afroamericano formado en Europa que debe enfrentarse al racismo estructural del sistema hospitalario. Mientras tanto, enfermeras, administrativos y benefactores del hospital completan un ecosistema donde el progreso científico convive con prejuicios sociales, corrupción y ambición desmedida. Las operaciones son explícitas. Y cada avance tiene un costo humano.

The Knick se inspira en los enormes avances médicos del cambio de siglo y en la llamada "Gilded Age" (Edad Dorada) estadounidense. A su vez, el hospital de la serie está inspirado en el verdadero Knickerbocker Hospital de Nueva York, que, al igual que en la ficción, tenía la contradictoria política de rechazar con frecuencia a pacientes afroamericanos pese a declararse una institución para quienes no podían pagar atención médica.

Incluso el personaje de John Thackery se inspira en la figura del doctor William Stewart Halsted, un pionero de la cirugía moderna que desarrolló nuevas técnicas e instrumentos a comienzos del siglo XX y que, según registros del Instituto Johns Hopkins, también luchó contra la adicción a la cocaína y la morfina.

Tráiler de The Knick

The Knick (2014) - tráiler oficial

Además de Clive Owen, el elenco incluye las actuaciones de André Holland, Matt Frewer, Eve Hewson y Juliet Rylance.

En el año de su estreno, la crítica la consideró uno de los mejores dramas médicos jamás hechos. Muchos la señalaron como el antecedente más sucio y realista de ER Emergencias y como un pariente todavía más perturbador del doctor de House.

The Knick no es la típica serie médica, es incómoda, gráfica y por momentos agotadora. Pero también es sofisticada, absorbente y tremendamente adictiva. Si todavía no la viste, las dos temporadas se encuentran disponibles en HBO Max.