El drama italiano que conquistó Netflix y es ideal para ver el domingo

Netflix cuenta con esta película italiana dramática que deja una huella en el espectador y es perfecta para disfrutar un domingo.

En el film, Fabietto es un adolescente que enfrenta cambios significativos en su vida.

El domingo es un día perfecto para descansar y no salir de la comodidad del hogar. Por eso, aquí te recomendamos un largometraje disponible en Netflix que puedes disfrutar sin moverte del sillón. Es una película dramática italiana llamada Fue la mano de Dios dirigida por Paolo Sorrentino.

Tiene una duración de 130 minutos y el reparto principal incluye a Filippo Scotti como Fabietto Schisa, Toni Servillo como Saverio Schisa, Teresa Saponangelo como Maria Schisa, Marlon Joubert como Marchino Schisa, y Luisa Ranieri como Patrizia, entre otros actores del cine italiano.

La historia se ambienta en Nápoles en los años 80 y sigue a Fabietto, un adolescente que vive en una familia numerosa y enfrenta cambios significativos en su vida. Su pasión por el cine, la llegada del futbolista Diego Maradona a la ciudad y una tragedia familiar inesperada marcan el rumbo de su camino hacia la adultez.

NETFLIX Fue la mano de Dios se ambienta en Nápoles en los años 80. Netflix La película presenta una mezcla de temas que incluyen el destino, la familia, el deporte, el amor y la pérdida. Fue seleccionada para competir por el León de Oro en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde ganó el Gran Premio del Jurado y el actor Filippo Scotti recibió el Premio Marcello Mastroianni.

Está disponible en Netflix desde diciembre de 2021 y fue seleccionada para competir como Mejor Película Internacional en la 94° edición de los premios Óscar.