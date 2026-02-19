Cómo lucía en su infancia Chespirito, el creador de El Chavo del 8

Roberto Gómez Bolaños, más conocido por todos como Chespirito, es uno de los artistas mexicanos más queridos. Se ganó el corazón de todos con El Chavo del 8.

No está en discusión que Roberto Gómez Bolaños es uno de los actores mexicanos más queridos. Conocido por todos como Chespirito, fue el creador de divertidos personajes como El Chavo del 8, el Chapulín Colorado, el Doctor Chapatín, Chaparrón Bonaparte y Vicente Chambón, entre otros.

Nació el 21 de febrero de 1929 en la Ciudad de México. Fue un escritor, actor, director y comediante que marcó a varias generaciones con su humor. Estudió ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero pronto descubrió que su verdadera pasión estaba en el entretenimiento y la escritura de guiones.

El Chavo del 8 fue uno de los personajes icónicos que encarnó Roberto Gómez Bolaños. Comenzó su carrera trabajando en publicidad y como guionista para programas de radio y televisión. Su obra más conocida es El Chavo del 8, un programa de televisión que comenzó en 1971. La serie se volvió un fenómeno en América Latina y se transmitió durante décadas, siendo traducida a varios idiomas y llegando a millones de espectadores.

Otro de sus personajes icónicos fue El Chapulín Colorado, un superhéroe cómico que aparecía para resolver problemas de manera torpe pero con buen corazón. Además de actuar, Gómez Bolaños escribió numerosas obras de teatro, guiones de televisión y canciones.

Para tristeza de sus fanáticos, Roberto Gómez Bolaños falleció el 28 de noviembre de 2014 en Cancún, México. Su trabajo sigue vigente y continúa sacando carcajadas en la pantalla chica. Hoy, muchos lo recuerdan por los episodios de El Chavo del 8 que están disponibles en Netflix.