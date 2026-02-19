Por qué deberías frotar un limón en la canilla antes de irte a dormir

Usando limón durante la noche se puede eliminar el sarro de la grifería de manera sencilla. Un truco muy económico.

A veces mantener la grifería del baño o de la cocina impecables parece un verdadero desafío por el sarro que acumulan y las manchas de agua dura. Si bien hay químicos para este trabajo, existe un método de limpieza con limón efectivo.

Limpieza de griferías con limón El limón es un producto natural que funciona muy bien durante la noche como un desincrustante natural que termina disolviendo el sarro y desinfectando superficies sin la agresividad de los productos industriales.

El limón es un cítrico que tiene propiedades químicas que debilitan las moléculas de calcio y de magnesio, lo que se conoce como sarro. Por otra parte, elimina la “niebla” opaca del cromado devolviendo el efecto espejo. Tiene cualidades antibacterianas que aseguran una limpieza real en las zonas de alto contacto.

Asimismo, el limón deja un aroma fresco y limpio sin necesidad de acudir a perfumes sintéticos.

Paso a paso Primero se corta un limón fresco y se pasa la mitad directamente sobre el metal asegurándose que el jugo penetre en las juntas y en las zonas con muchas manchas. No enjuagar y dejar que el ácido cítrico trabaje durante toda la noche.