Ni el celular ni la tablet: el hábito "inofensivo" en casa que está arruinando tu vista

Los estudios revelan que cada vez más personas sufren de miopía. Las dos recomendaciones para prevenir problemas en la vista.

La incidencia de la miopía en los niños y jóvenes está en aumento. Foto: Shutterstock

Hace años que la medicina y la sabiduría popular culpan a los celulares y a las tablets como responsables de la miopía. Sin embargo, un estudio reciente dio un giro en esta teoría y mostró cuál es el verdadero riesgo para la vista.

Problemas para la vista Los estudios del Colegio de Optometría de la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY) revelaron que el verdadero riesgo está en la combinación de ambientes interiores mal iluminados y el esfuerzo prolongado de la vista de cerca.

La investigación sugirió que la cantidad de luz que recibe la retina es la clave. El problema aparece cuando se trabaja o se estudia con luces tenues. En exteriores la pupila se contrae para proteger a las personas del sol, pero la retina recibe luz de sombra. Mientras que en el interior la pupila se achica para enfocar mejor lo que hay cerca, pero al ser escasa la luz la retina queda en una “penumbra funcional”. Esto es lo que dispara el avance de la miopía, según la retina.

Los casos de miopía aumentan de manera exponencial a nivel mundial. Los datos del Hospital de Clínicas de la UBA reflejan que para el año 2050, el 40% de los niños serán miopes. Esta tendencia no solo afecta al rendimiento escolar, sino que es una realidad para el 50% de los jóvenes en occidente y hasta el 90% en algunas regiones de Asia.