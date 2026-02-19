Arrasa en Netflix: el drama turco que muestra la cara más intensa del amor
Una nueva miniserie de Netflix que confirma el fenómeno global de las producciones turcas en Latinoamérica.
Netflix sumó a su catálogo Amar, perder, una miniserie turca de ocho episodios que rápidamente se posicionó entre lo más visto del año. Con Ibrahim Çelikkol al frente del elenco, la producción combina romance, tensiones familiares y secretos que atraviesan a sus personajes de principio a fin.
De qué trata la nueva novela turca en Netflix
La trama sigue a una joven decidida a salvar el restaurante familiar en medio de una crisis económica. En ese contexto aparece el heredero de un cobrador de deudas, un hombre distante y marcado por su propia historia. Lo que comienza como un vínculo inesperado evoluciona hacia una relación intensa, donde el amor convive con el orgullo, las culpas y las heridas del pasado.
Dirigida por Selim Demirdelen y Kurtcebe Turgul, la serie apuesta por un ritmo contenido y una estética sobria que potencia el drama emocional. Lejos de los giros exagerados, la narrativa construye tensión a partir de miradas, silencios y decisiones que alteran el destino de los protagonistas.
En ocho capítulos breves y precisos, la historia expone un conflicto central: cuando las deudas económicas se mezclan con las deudas afectivas, cada elección tiene un costo.
Ideal para maratonear el fin de semana, la miniserie confirma el alcance internacional de las ficciones turcas y vuelve a instalar una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto es posible amar sin perder la propia identidad en el intento?