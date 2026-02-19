Netflix: la película que ganó millones en el cine ya llegó al streaming y te dará pesadillas durante muchos días

La ambiciosa secuela del clásico de los 70 se suma al gigante Netflix tras recaudar millones y generar un intenso debate entre los fans.

La película recaudó más de 136 millones de dólares a pesar de las críticas divididas. / Netflix

El universo de lo paranormal vuelve a sacudir el catálogo de Netflix con una incorporación que no pasó desapercibida. Tras su polémico paso por los cines, El Exorcista: Creyentes aterriza en la plataforma para intentar conquistar a los amantes del suspenso que buscan emociones fuertes desde el sillón.

El exorcista: creyentes - tráiler oficial Esta entrega, que se presenta como una continuación directa de la joya de 1973, llega con la difícil tarea de sostener el legado de una franquicia que, aunque es un éxito comercial indiscutido, sigue luchando contra la sombra de su propia leyenda.

Los secretos de "Creyentes" en la pantalla de Netflix Bajo la lente de David Gordon Green, la historia de la película se centra en Víctor, un padre desesperado que enfrenta una pesadilla doble: su hija Ángela y su amiga Katherine muestran signos inequívocos de una posesión demoníaca. La gran apuesta de esta cinta es, sin dudas, el factor nostalgia; para salvar a las niñas, el protagonista busca a Chris MacNeil, interpretada nuevamente por la histórica Ellen Burstyn, quien revive su calvario décadas después de lo sucedido con Regan.

el-exorcista-creyentes3 Ellen Burstyn retoma su papel de Chris MacNeil en esta esperada secuela directa. Netflix A pesar de que los números le sonrieron con una recaudación global que superó los 136 millones de dólares (triplicando su presupuesto inicial), el camino no fue sencillo. La crítica fue implacable, señalando que la "maldición" de intentar igualar al hito de 1973 terminó siendo el punto más flojo del film.

el-exorcista-creyentes2 El director David Gordon Green intentó repetir su éxito de "Halloween" con este reboot. Netflix El desembarco en Netflix representa una oportunidad de oro para aquellos que no se animaron a ir al cine. Al igual que ocurrió con Scream o Viernes 13, el interés del público por las historias de entidades malignas sigue intacto. La producción intentó replicar el modelo de reinvención que funcionó con Michael Myers, pero el resultado dejó un sabor agridulce: un triunfo económico que, paradójicamente, puso en jaque el futuro de la franquicia debido al tibio impacto emocional que tuvo en la audiencia más exigente.