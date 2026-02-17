Netflix: el thriller que es tendencia en todo Argentina y está protagonizado por Griselda Siciliani

Basada en hechos reales y una novela atrapante, esta película explora la huida de un hombre acorralado por las amenazas.

La película dirigida por Sebastián Borensztein es una de las más elegidas este feriado. / Netflix

El catálogo de Netflix se renueva constantemente, pero hay joyas del cine nacional que logran trascender el tiempo y posicionarse como las preferidas para una maratón de feriado. En esta oportunidad, una producción argentina de alto impacto emocional está haciendo ruido en la plataforma de streaming, ofreciendo un relato que mezcla el drama familiar con el suspenso más oscuro.

descansar-paz-3jpg Con las actuaciones estelares de Joaquín Furriel y Griselda Siciliani, la película invita a una reflexión profunda sobre los límites de la desesperación humana en medio de un contexto histórico imborrable para el país.

De qué trata el éxito argentino que arrasa en Netflix Bajo la dirección de Sebastián Borensztein y tomando como base la obra de Martín Baintrub, Descansar en paz se sumerge en la vida de Sergio Dayán, un dueño de una PYME interpretado por Furriel. El protagonista se encuentra asfixiado por un calvario económico: debe salarios, cuotas escolares y, lo más peligroso, ha caído en las garras de un prestamista que amenaza con asesinar a su familia.

netflix descansar en paz (1) Joaquín Furriel interpreta a un empresario desesperado en "Descansar en paz". Netflix Mientras intenta ocultarle el desastre a su mujer, Estela (Siciliani), el destino le presenta una oportunidad siniestra el 18 de julio de 1994, tras la explosión de la AMIA, permitiéndole desaparecer y vivir en las sombras para "salvar" a los suyos.

netflix descansar en paz El atentado a la AMIA marca el punto de quiebre en esta historia de suspenso nacional. Netflix La película, que transita entre el drama y el thriller psicológico, muestra el proceso de transformación de un hombre que, tras años de ostracismo y soledad, decide asomarse a su antiguo presente. Lo que encuentra es una realidad que jamás imaginó, obligando al espectador a cuestionar cada paso dado por el protagonista.