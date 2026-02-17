Netflix: el thriller que es tendencia en todo Argentina y está protagonizado por Griselda Siciliani
Basada en hechos reales y una novela atrapante, esta película explora la huida de un hombre acorralado por las amenazas.
El catálogo de Netflix se renueva constantemente, pero hay joyas del cine nacional que logran trascender el tiempo y posicionarse como las preferidas para una maratón de feriado. En esta oportunidad, una producción argentina de alto impacto emocional está haciendo ruido en la plataforma de streaming, ofreciendo un relato que mezcla el drama familiar con el suspenso más oscuro.
Con las actuaciones estelares de Joaquín Furriel y Griselda Siciliani, la película invita a una reflexión profunda sobre los límites de la desesperación humana en medio de un contexto histórico imborrable para el país.
Te Podría Interesar
De qué trata el éxito argentino que arrasa en Netflix
Bajo la dirección de Sebastián Borensztein y tomando como base la obra de Martín Baintrub, Descansar en paz se sumerge en la vida de Sergio Dayán, un dueño de una PYME interpretado por Furriel. El protagonista se encuentra asfixiado por un calvario económico: debe salarios, cuotas escolares y, lo más peligroso, ha caído en las garras de un prestamista que amenaza con asesinar a su familia.
Mientras intenta ocultarle el desastre a su mujer, Estela (Siciliani), el destino le presenta una oportunidad siniestra el 18 de julio de 1994, tras la explosión de la AMIA, permitiéndole desaparecer y vivir en las sombras para "salvar" a los suyos.
La película, que transita entre el drama y el thriller psicológico, muestra el proceso de transformación de un hombre que, tras años de ostracismo y soledad, decide asomarse a su antiguo presente. Lo que encuentra es una realidad que jamás imaginó, obligando al espectador a cuestionar cada paso dado por el protagonista.
Las actuaciones de Gabriel "Puma" Goity y la paraguaya Lali González completan un cuadro actoral sólido que le valió a la cinta los aplausos de la crítica y el público desde su lanzamiento oficial en 2024.