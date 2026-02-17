Netflix: el thriller de espionaje de seis episodios que se volvió número uno en 40 países

La serie alemana dejó con la boca abierta a más de uno. Se convirtió en lo más visto de Netflix en pocos días.

Estrenada el pasado 5 de febrero en Netflix, la serie alemana de seis episodios Unfamiliar se transformó en la número uno y la más vista en 40 países. Un thriller para maratonear hasta el final sin levantarse del sofá.

Netflix: de qué se trata “El pasado de dos exespías toca a su puerta. Ahora, lo más difícil no son las persecuciones, los tiroteos ni las peleas, sino decirse la verdad”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming.

serie Netflix la rompe con esta serie. Fuente. Netflix. La serie alemana es de suspenso y espionaje. La historia sigue a Simon y Meret que son exespías que gestionan un refugio secreto en Berlín y están obligados a huir junto a su hija cuando aparece una amenaza del pasado. Drama sentimental y acción en seis episodios.

En la trama de la serie se observa que el matrimonio tiene a Nina, una hija que comenzará a sospechar de los secretos que ocultan. Cuando las cosas se complican alguien del pasado los encuentra y empieza a perseguirlos.

El elenco de la serie está integrado por Susanne Wolff, Felix Kramer, Maja Bons, Andreas Pietschmann, Henry Hübchen, Natalia Belitski, Samuel Finzi, Genija Rykova, Anand Batblieg Chuluunbaatar, Laurence Rupp, Seyneb Saleh, Sina Martens y Aaron Altaras.