Por qué deberías poner tus pies en vinagre y romero al menos una vez por semana

La combinación de vinagre y romero es perfecta para un descanso de los pies después de un largo día de trabajo.

Generalmente después de una jornada intensa los pies suelen ser los grandes olvidados. Sin embargo, una receta milenaria está ganando protagonismo en el último tiempo. Se trata de un baño de inmersión con romero y vinagre.

La ciencia detrás de este truco reside en la sinergia que hacen estos dos componentes. Mientras el vinagre es un potente regulador del pH y un antiséptico natural, el romero aporta aceites esenciales que promueven la relajación muscular y la frescura.

La potencia del vinagre y del romero Este “spa casero” tiene beneficios que marcan la diferencia. Por un lado, se neutralizan las bacterias que causan el mal olor luego de horas de encierro del pie en el calzado. Además la planta de romero actúa como un tónico que permite aliviar la pesadez después de largas caminantes. También permite controlar el exceso de humedad en la piel.

Este baño de pies además causa un efecto refrescante proporcionando alivio de inmediato, especialmente los días de altas temperaturas. Al relajar los terminales nerviosos de los pies a su vez facilita un descanso más profundo.

de-cerca-pies-sobre-arena-negra-bali Vinagre y romero ideal para los pies. Paso a paso En primer lugar, se aconseja hervir un puñado de romero fresco y un litro de agua durante diez minutos. Colar y la infusión y colocar en un recipiente donde queden los pies cómodos. Añadir media taza de vinagre blanco o de manzana.