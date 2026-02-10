Presenta:

Jardín: cómo reproducir el romero de forma fácil y rápida

El romero es una de las plantas más fáciles de reproducir y una aliada ideal para sumar verde al jardín.

Alejandro Llorente

Con el método adecuado, es posible obtener nuevas plantas en poco tiempo y sin gastar de más en el jardín.

El romero es una de las plantas aromáticas más elegidas para el jardín y la huerta por su resistencia, su aroma y sus múltiples usos. Una de sus grandes ventajas es que se puede reproducir de manera simple, sin semillas y con muy pocos cuidados.

Cuál es el mejor método para reproducir romero

La forma más fácil y efectiva de reproducir romero es por esquejes. Este método consiste en cortar una rama sana de la planta madre y estimularla para que genere raíces. Se recomienda hacerlo en primavera o verano, cuando la planta está en crecimiento activo.

Paso a paso para reproducir romero

  • Elegir una rama joven, firme y sin flores, de unos 10 a 15 centímetros.
  • Cortar por debajo de un nudo con una tijera limpia.
  • Retirar las hojas de la parte inferior del tallo.
  • Colocar el esqueje en agua o directamente en tierra húmeda y suelta.
  • Ubicarlo en un lugar luminoso, sin sol directo.
  • En pocas semanas, el romero comenzará a desarrollar raíces.

En agua o en tierra: qué conviene

Ambas opciones funcionan bien. En agua, se permite observar el crecimiento de las raíces y en la tierra, el esqueje se adapta directamente al sustrato definitivo. En cualquiera de los casos, es clave mantener la humedad sin encharcar.

Con pocos cuidados, el romero desarrolla ra&iacute;ces en pocas semanas. Foto: Shutterstock

Con pocos cuidados, el romero desarrolla raíces en pocas semanas. Foto: Shutterstock

Cuidados básicos

El romero necesita:

  • buen drenaje
  • riego moderado
  • luz natural abundante

Una aromática fácil de multiplicar

Reproducir romero es una forma práctica de sumar plantas al jardín, renovar macetas o compartir con otras personas. Con pocos pasos y algo de paciencia, se puede lograr una planta fuerte y duradera.

