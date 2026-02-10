Jardín: cómo reproducir el romero de forma fácil y rápida

El romero es una de las plantas más fáciles de reproducir y una aliada ideal para sumar verde al jardín.

Con el método adecuado, es posible obtener nuevas plantas en poco tiempo y sin gastar de más en el jardín.

El romero es una de las plantas aromáticas más elegidas para el jardín y la huerta por su resistencia, su aroma y sus múltiples usos. Una de sus grandes ventajas es que se puede reproducir de manera simple, sin semillas y con muy pocos cuidados.

Cuál es el mejor método para reproducir romero La forma más fácil y efectiva de reproducir romero es por esquejes. Este método consiste en cortar una rama sana de la planta madre y estimularla para que genere raíces. Se recomienda hacerlo en primavera o verano, cuando la planta está en crecimiento activo.

Paso a paso para reproducir romero Elegir una rama joven, firme y sin flores, de unos 10 a 15 centímetros.

Cortar por debajo de un nudo con una tijera limpia.

Retirar las hojas de la parte inferior del tallo.

Colocar el esqueje en agua o directamente en tierra húmeda y suelta.

Ubicarlo en un lugar luminoso, sin sol directo.

En pocas semanas, el romero comenzará a desarrollar raíces. En agua o en tierra: qué conviene Ambas opciones funcionan bien. En agua, se permite observar el crecimiento de las raíces y en la tierra, el esqueje se adapta directamente al sustrato definitivo. En cualquiera de los casos, es clave mantener la humedad sin encharcar.

Esto es lo que debes hacer para revitalizar tu planta de romero Foto: Shutterstock Con pocos cuidados, el romero desarrolla raíces en pocas semanas. Foto: Shutterstock Cuidados básicos El romero necesita: