Jardín: cómo reproducir el romero de forma fácil y rápida
El romero es una de las plantas más fáciles de reproducir y una aliada ideal para sumar verde al jardín.
El romero es una de las plantas aromáticas más elegidas para el jardín y la huerta por su resistencia, su aroma y sus múltiples usos. Una de sus grandes ventajas es que se puede reproducir de manera simple, sin semillas y con muy pocos cuidados.
Cuál es el mejor método para reproducir romero
La forma más fácil y efectiva de reproducir romero es por esquejes. Este método consiste en cortar una rama sana de la planta madre y estimularla para que genere raíces. Se recomienda hacerlo en primavera o verano, cuando la planta está en crecimiento activo.
Paso a paso para reproducir romero
- Elegir una rama joven, firme y sin flores, de unos 10 a 15 centímetros.
- Cortar por debajo de un nudo con una tijera limpia.
- Retirar las hojas de la parte inferior del tallo.
- Colocar el esqueje en agua o directamente en tierra húmeda y suelta.
- Ubicarlo en un lugar luminoso, sin sol directo.
- En pocas semanas, el romero comenzará a desarrollar raíces.
En agua o en tierra: qué conviene
Ambas opciones funcionan bien. En agua, se permite observar el crecimiento de las raíces y en la tierra, el esqueje se adapta directamente al sustrato definitivo. En cualquiera de los casos, es clave mantener la humedad sin encharcar.
Cuidados básicos
El romero necesita:
- buen drenaje
- riego moderado
- luz natural abundante
Una aromática fácil de multiplicar
Reproducir romero es una forma práctica de sumar plantas al jardín, renovar macetas o compartir con otras personas. Con pocos pasos y algo de paciencia, se puede lograr una planta fuerte y duradera.