Verano: la reserva natural del sur de Argentina con un santuario de ballenas y una colonia de lobos marinos

Una actividad perfecta para aquellos que pasan sus vacaciones en el sur argentino y quieren sorprenderse con postales únicas.

Una forma de disfrutar las vacaciones de verano es escapando del calor intenso, por eso, muchos eligen Punta Marqués, una reserva natural ubicada en la Patagonia central. Este mirador natural es un destino ideal para relajarse y sorprenderse con la fauna marina que alberga el sur de Argentina.

Lo que destaca a Punta Marqués es su proximidad y altura ya que se encuentra a solo 8 km de la villa balnearia de Rada Tilly y tiene una vista panorámica del Golfo San Jorge. Además cuenta con colonias de aproximadamente 4000 lobos marinos de un pelo y un santuario de Ballenas Sei.

punta marqués Municipalidad de Rada Tilly La reserva natural que es perfecta para disfrutar en el verano. Municipalidad de Rada Tilly Las actividades para hacer en esta reserva del sur Aparte del avistamiento de la fauna marina, la reserva presenta otras actividades para toda la familia. Una de ellas es el senderismo interpretativo que consta de senderos señalizados de baja dificultad que invitan a recorrer la estepa y los acantilados.

También hay un centro de interpretación donde los guardafaunas explican la biodiversidad local y prestan binoculares para que no te pierdas ningún detalle. Estos están incluídos en la entrada que tiene un valor de $1000 para residentes de Comodoro Rivadavia, $3000 para menores, jubilados y estudiantes, $6000 para turistas nacionales y $12000 para extranjeros.

punta marqués comodoro turismo Punta Marqués: el lugar ideal para ver ballenas y lobos marinos. Comodoro Turismo Además, desde febrero de 2026 se habilitaron nuevas excursiones náuticas que parten desde el Club de Buceo Neptuno y tienen un recorrido que bordea el área protegida de la reserva. Pero lo más llamativo de esta excursión es que se pueden observar aves y lobos desde el mar.