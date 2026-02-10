Verano: la reserva natural del sur de Argentina con un santuario de ballenas y una colonia de lobos marinos
Una actividad perfecta para aquellos que pasan sus vacaciones en el sur argentino y quieren sorprenderse con postales únicas.
Una forma de disfrutar las vacaciones de verano es escapando del calor intenso, por eso, muchos eligen Punta Marqués, una reserva natural ubicada en la Patagonia central. Este mirador natural es un destino ideal para relajarse y sorprenderse con la fauna marina que alberga el sur de Argentina.
Lo que destaca a Punta Marqués es su proximidad y altura ya que se encuentra a solo 8 km de la villa balnearia de Rada Tilly y tiene una vista panorámica del Golfo San Jorge. Además cuenta con colonias de aproximadamente 4000 lobos marinos de un pelo y un santuario de Ballenas Sei.
Te Podría Interesar
Las actividades para hacer en esta reserva del sur
Aparte del avistamiento de la fauna marina, la reserva presenta otras actividades para toda la familia. Una de ellas es el senderismo interpretativo que consta de senderos señalizados de baja dificultad que invitan a recorrer la estepa y los acantilados.
También hay un centro de interpretación donde los guardafaunas explican la biodiversidad local y prestan binoculares para que no te pierdas ningún detalle. Estos están incluídos en la entrada que tiene un valor de $1000 para residentes de Comodoro Rivadavia, $3000 para menores, jubilados y estudiantes, $6000 para turistas nacionales y $12000 para extranjeros.
Además, desde febrero de 2026 se habilitaron nuevas excursiones náuticas que parten desde el Club de Buceo Neptuno y tienen un recorrido que bordea el área protegida de la reserva. Pero lo más llamativo de esta excursión es que se pueden observar aves y lobos desde el mar.
Es importante destacar que no hay alojamientos dentro de reserva, por lo que tenés que hospedarte en Rada Tilly. Allí hay diferentes opciones como la Hostería Marina Bella que es una opción familiar con habitaciones boutique y con un precio aproximado de $180000 por noche. Aunque también hay cabañas más económicas pero con otras comodidades.