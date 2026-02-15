El truco de la abuela que vuelve a ser tendencia este verano: cómo eliminar los mosquitos con bicarbonato y levadura

Una mezcla de bicarbonato de sodio y levadura puede ser la salvación este verano contra los molestos insectos.

En medio del furor por las alternativas naturales y económicas para mantener el hogar libre de mosquitos, especialmente durante el verano, hay un truco de la abuela que se volvió tendencia. La solución está en la alacena con la combinación de bicarbonato de sodio y levadura.

Adiós a los mosquitos en verano No solo se trata de una solución eco-friendly sino que además aprovecha los beneficios de la ciencia básica para mantener a raya a estos molestos insectos sin comprometer la salud familiar. El secreto de la mezcla radica en el engaño sensorial.

Gemini_Generated_Image_gkx5algkx5algkx5 Un repelente ideal contra los mosquitos. Fuente: IA Gemini. Los mosquitos localizan a sus víctimas detectando el dióxido de carbono que se exhala al respirar. Al mezclar la levadura con bicarbonato de sodio, sumado a la humedad del ambiente, se genera una reacción química lenta que libera pequeñas cantidades de dióxido de carbono.

De esa manera, los insectos son atraídos hacia el recipiente pensando que encontrarán su alimento, pero cuando entran en contacto con esta mezcla el bicarbonato interfiere con sus sistemas vitales reduciendo así la población en la zona.

Paso a paso Para obtener resultados con el método la clave está en la frescura de los ingredientes y en la ubicación. Para eso se mezcla en partes iguales una cucharada de bicarbonato y una de levadura. Se usarán tapas de frascos para que el acceso de los insectos sea fácil.