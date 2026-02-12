La salvación: la planta que tienen que tener todos los alérgicos en su hogar

El árbol de jade es una planta ideal para los que sufren alergias. Requiere de pocos cuidados y es muy resistente.

Los amantes de la jardinería y de la naturaleza tienen que saber que hay plantas que son ideales para aquellas personas que son alérgicas. Muchas especies liberan polen o esporas y desencadenan estornudos. Sin embargo, hay una que es una joya y además atrae la prosperidad.

Jardinería para alérgicos Se trata del árbol de jade, crassula ovata, una suculenta de fácil cuidado y muy resistente. Se ha ganado un lugar en los hogares por los beneficios que aporta, además de su belleza.

Los entendidos del tema señalan que la principal ventaja del árbol de jade para quienes padecen alergias radica en sus características botánicas. A diferencia de otras plantas, rara vez florece en interiores y cuando lo hacen su polen no es aerotransportado.

Además, la planta tiene hojas carnosas y sin pelusas. Sus hojas gruesas no acumulan polvo evitando así la liberación de alérgenos. Además, ayuda a purificar el aire absorbiendo dióxido de carbono y liberando oxígeno, contribuyendo a un ambiente más limpio y fresco.

alergia (2) No mas alergias con esta planta. Amuleto Pero más allá de sus propiedades antialérgicas el árbol de jade es un ícono en el Feng Shui porque se la conoce como la “planta del dinero”. Se considera que sus hojas redondas, similares a las monedas, atraen la riqueza y la buena fortuna en el hogar.