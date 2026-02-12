Para qué sirve el agujero en las banquetas de plástico: el secreto detrás del diseño que nadie conoce

En el mundo de las curiosidades el orificio en el medio de estas banquetas es toda una incógnita que pocos conocen.

Las banquetas de plástico son uno de los objetos más comunes en el hogar. La mayoría las tiene en el jardín y son una salvación cuando hay invitados. Este asiento tiene un orificio circular en el medio que nadie conoce su verdadero objetivo.

De qué se trata Los que entienden del tema señalan que ese agujero no es un error, sino una obra maestra de la ingeniería funcional. Aunque no lo crean ese hueco es importante e indispensable para que la banqueta sea útil y dure en el tiempo.

En tanto, los que alguna vez intentaron separar dos baldes de plástico apilados sabrán que es complicado por el vacío que se genera entre ellos. En las banquetas ese orificio central permite que el aire circule libremente al apilarlas. Si ese detalle no estuviera, desarmar una torre de bancos sería una odisea porque el vacío las dejaría pegadas casi de manera hermética.

Gemini_Generated_Image_ug7mfoug7mfoug7m Las banquetas tienen un secreto poco conocido. Fuente. IA Gemini. Las sillas de este tipo están expuestas a la lluvia o a los manguerazos de limpieza. Es por eso que ese agujero también funciona como un sistema de drenaje natural evitando que el agua se estanque en el centro. Eso permite prevenir la formación de moho y permite que el asiento se seque más rápido.

Además, durante el proceso de inyección del plástico fundido, el diseño circular ayuda a que el material se distribuya de manera uniforme en el molde. Esto evita que se generen puntos de tensión que podrían terminar en grietas o deformaciones, logrando un producto más robusto con menos material.