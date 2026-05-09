El truco del arroz en la lengua de suegra: cuándo sirve y cuándo evitarlo

La lengua de suegra tiene fama de planta invencible, pero esa imagen a veces juega en contra. Como resiste olvidos, poca luz y riegos espaciados, muchos creen que cualquier truco casero le viene bien. Entre los más repetidos aparece uno simple: poner arroz en la maceta.

La idea circula porque el arroz , al entrar en contacto con la humedad, libera almidón y pequeñas cantidades de nutrientes. Ese proceso puede estimular cierta actividad microbiana en el sustrato. Sin embargo, no conviene presentarlo como una solución mágica. En plantas de interior, especialmente en la lengua de suegra, el exceso de humedad puede ser más peligroso que la falta de abono.

El fundamento del truco no está tanto en el grano enterrado, sino en lo que ocurre con el arroz cuando se lava o fermenta. El agua blanquecina que queda después del enjuague contiene almidones y algunos nutrientes que pueden actuar como un fertilizante suave. Algunos estudios sobre agua de arroz fermentada observaron mejoras en la disponibilidad de nutrientes y en la actividad de bacterias vinculadas al crecimiento vegetal.

Eso no significa que haya que llenar la maceta de arroz crudo. En una lengua de suegra sana, el recurso puede funcionar apenas como un complemento ocasional, no como reemplazo de un buen sustrato. La planta necesita una mezcla aireada, con drenaje rápido y una maceta que permita salir el agua. Si la tierra queda compacta o empapada, el problema no se arregla con arroz: se agrava.

Cómo usarlo sin atraer plagas

Quienes quieran probar el método deberían hacerlo con mucha moderación. En una maceta chica, alcanza con una pizca o media cucharadita de arroz común. En una mediana, una cucharadita. Lo importante es no hacer montoncitos ni dejar granos a la vista. Deben quedar apenas mezclados con la capa superior del sustrato y cubiertos por tierra.

La alternativa más segura suele ser el agua de arroz. Se puede agitar un poco de arroz en agua, colar el líquido y usarlo para regar de manera ocasional. La recomendación más prudente es no aplicarlo más de una vez por mes, porque el abuso puede favorecer moho, endurecimiento del sustrato o aparición de insectos.

Cuándo no conviene hacerlo

El truco no es recomendable si la maceta ya tiene olor a humedad, mosquitas del sustrato, hongos visibles o tierra que tarda muchos días en secarse. Tampoco sirve si la planta muestra hojas blandas, amarillas o caídas por exceso de agua. En esos casos, lo primero es revisar raíces, drenaje y frecuencia de riego.

La lengua de suegra suele crecer mejor cuando se la deja secar entre riegos. Por eso, antes de sumar arroz o cualquier abono casero, conviene mirar lo básico: que la maceta tenga agujeros, que el sustrato no esté apelmazado y que el riego no sea automático ni demasiado frecuente.

En definitiva, el arroz puede ser un apoyo leve para activar el sustrato, pero no debería ocupar el lugar de los cuidados principales. Usado en poca cantidad y sobre una planta sana, puede formar parte de una rutina casera. Usado de más, en cambio, puede traer justamente lo que la lengua de suegra menos necesita: humedad retenida, hongos y plagas.