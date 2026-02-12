Ni psicólogos, ni pastillas: la terapia natural con plantas que brinda equilibrio mental

El mundo de la jardinería es mucho más que un trabajo o un pasatiempo. Cuidar las plantas ayuda a reducir los niveles de estrés.

Aunque muchos no lo sepan, dedicarse a la jardinería es mucho más que un trabajo o un pasatiempo. Cuidar las plantas es una terapia natural que es capaz de transformar la estructura mental y reducir el impacto del ritmo de vida actual.

Jardinería como terapia El contacto con lo verde y con la tierra es un bálsamo para el sistema nervioso. Esta práctica produce una reducción del estrés: actividades como regar, podar o limpiar hojas actúan como un ejercicio de mindfulness disminuyendo los niveles de cortisol y aplacando la ansiedad.

Por otro lado, el cuidado de las plantas es un impulso al estado de ánimo. El contacto con la naturaleza estimula la liberación de endorfinas generando sensaciones de alegría y bienestar genuinas. Asimismo, la jardinería obliga a enfocar la atención “aquí y ahora” ayudando a despejar la fatiga mental.

Asimismo, las plantas imponen su propio ritmo. Al cuidarlas se aprende a respetar los procesos naturales que no se pueden apurar cultivando la calma que luego se traslada a la vida cotidiana. Ver brotar una hoja nueva o ver florecer una especie aumenta la sensación de logro y la motivación personal.

Esta "medicina verde" es especialmente recomendada para diversos perfiles, demostrando ser inclusiva y efectiva para adultos mayores que los ayuda a mantener la movilidad y brinda un sentido de propósito diario. También sirve para personas con alta carga de estrés y para teletrabajadores.