Jardinería de la abundancia: las plantas que se cuidan solas y atraen prosperidad

En el mundo de la jardinería hay muchas opciones para los olvidadizos. Además, son plantas con buena energía.

Es posible activar la energía del éxito en el hogar sin ser un experto botánico ni dedicar largas horas a la jardinería. Hay plantas resistentes que atraen la abundancia. Es cuestión de saber cuáles son. Además, requieren de mínimos cuidados.

Jardinería de la abundancia Estas plantas son ideales para los olvidadizos o las personas que no tienen mucho tiempo para dedicarle. Una de ellas es el potus, muy resistente. Es una especie que crece con poca luz y perdona los errores de riego. Simboliza que las oportunidades encuentren un camino para seguir avanzando.

La segunda recomendada es la lengua de suegra, sansevieria, que brinda estabilidad y blindaje. Requiere de un mínimo riego y además es una gran purificadora del aire de las toxinas. En el plano energético representa la protección de los ahorros y la solidez financiera.

lengua de suegra.jpg Jardinería. Una de las plantas de la abundancia. Asimismo, la planta del dinero o pachira brinda un crecimiento ordenado. Tiene hojas redondeadas y con una forma armónica, es la favorita de los escritorios. Representa que los ingresos llegan de forma constante y organizada.

En tanto, el bambú de la suerte es una planta que puede vivir en un recipiente con agua. Es el símbolo del progreso. Es ideal para quienes creen que el esfuerzo sostenido puede traer grandes recompensas.