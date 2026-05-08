Las plantas de interior más fáciles de cuidar: crecen en agua y sin trasplante

Renovar la decoración del hogar es más fácil con plantas de interior que crecen en agua, olvidate de los trasplantes.

Las plantas de interior son el toque final indispensable en cualquier proyecto de decoración del hogar. Sin embargo, encontrar la adecuada depende de nuestra dedicación. Mientras algunas plantas necesitan cuidados milimétricos, otras son el sueño de cualquier principiante en jardinería: son extremadamente resistentes, casi se cuidan solas y crecen como nadie, trayendo la naturaleza a casa de la forma más fácil.

Una de las formas más sencillas y limpias de sumar verde es hacerlas crecer directamente en agua. Increíblemente, muchas especies son capaces de vivir toda su vida en este medio, olvidándote por completo de los sustratos y los trasplantes engorrosos. El único compromiso que demandan es la renovación periódica de su fuente de vida. A continuación, te presentamos las tres plantas más resistentes para iniciarte en esta técnica.

Philodendron: ideal para decorar cualquier ambiente El philodendron es una planta muy popular para interiores que puede desarrollarse en agua sin inconvenientes. Sus hojas grandes y verdes ayudan a dar sensación de frescura en ambientes y requieren cuidados mínimos. Para mantenerla en buen estado, se recomienda cambiar el agua cada pocos días y evitar la exposición directa al sol intenso.

Philodendrons Foto: Archivo Estas especies decoran el hogar y son fáciles de mantener todo el año. Foto: Archivo

Bambú de la suerte: minimalista y fácil de cuidar El bambú de la suerte es otra de las opciones más elegidas para interiores. Esta planta puede mantenerse durante años en agua si recibe luz indirecta y cambios periódicos del líquido. Se recomienda evitar agua de la canilla, ya que el cloro y el flúor dañan la planta, se puede usar agua filtrada o dejar reposar el agua del grifo por al menos 24 horas antes de usarla.