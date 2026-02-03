La playa que combina bosques, murales y una reserva reconocida por la Unesco

La palabra playa suele llevar la imaginación hacia el mar y su línea interminable de agua salada, pero en la provincia de Buenos Aires existe otra postal posible: costas de río, arena y silencio. En Punta del Indio, sobre el borde del Río de la Plata, esa idea toma forma con un paisaje distinto.

Además de un repertorio de planes que se corre del manual clásico. El punto queda en el extremo nordeste de la provincia de Buenos Aires, a unos 150 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y aproximadamente 70 de La Plata.

Desde el municipio remarcan que la zona se apoya en playas amplias moldeadas por el río, con un entorno donde la vegetación se mete en el trazado urbano. Aparecen especies florísticas variadas y, sobre todo, los montes de tala y coronillo que le dan un sello propio al paisaje. En ese escenario también se volvió emblema un insecto muy particular: la llamada “mariposa bandera”, mencionada como característica del lugar. La propuesta no se limita a tender una reposera: el ambiente invita a caminar, observar y recorrer con calma.

El dato fuerte para quienes buscan naturaleza en serio es que dentro del partido está el Parque Costero del Sur, área reconocida como reserva de biosfera por Unesco . En el entorno se ofrecen alternativas de turismo activo: senderos para caminatas, observación de aves, circuitos en bicicleta y actividades vinculadas al agua, con deportes náuticos según clima y marea. La lógica es simple: un destino de baja intensidad, pensado para disfrutar el aire libre sin multitudes.

A pocos kilómetros aparece Pipinas, una localidad que empuja una identidad ligada al turismo rural comunitario . Allí conviven propuestas de campo, experiencias de estancia y recorridos organizados desde la propia comunidad. Entre sus atractivos se destaca un paseo que mezcla memoria reciente y creación colectiva: el Museo Abierto, con murales realizados por vecinos que reconstruyen la historia del pueblo y ponen en primer plano a referentes laborales y culturales. No es un museo tradicional: es un relato a cielo abierto, pintado en paredes y estaciones del recorrido.

El costado menos esperado de la zona aparece con un perfil científico. En Pipinas funciona el Centro Espacial Punta Indio, sobre la Ruta Provincial N° 36. En un predio de unos 2.000 metros cuadrados se realizan tareas vinculadas al desarrollo tecnológico, entre ellas ensayos de prototipos del Proyecto Tronador de la CONAE. La escena es llamativa: un destino asociado a costa y descanso convive con pruebas de ingeniería espacial, a pocos minutos de caminos rurales.

Origen: de la leña a la idea de un pueblo

La historia local se remonta a comienzos del siglo XX. Los hermanos Catella compraron campos en la zona y encararon la explotación de leña de eucalipto. Ese recurso se destinaba a abastecer usinas termoeléctricas de Buenos Aires, en un contexto marcado por conflictos en Europa que complicaban la llegada de carbón importado. Con el paso del tiempo, cuando esas guerras quedaron atrás, la demanda bajó y el negocio perdió empuje. Entonces apareció otra estrategia: proyectar un asentamiento estable que diera futuro a la actividad y a los trabajadores.

En ese camino, impulsaron la apertura y extensión de la vieja traza de la ruta 11, organizaron el loteo y cedieron parcelas para servicios clave. Entre los destinos de esas tierras figuran dependencias policiales, una sede del Automóvil Club Argentino y una escuela. Hacia fines de 1932 presentaron los planos ante el Ministerio de Infraestructura y obtuvieron la aprobación. Hoy, esa base explica parte del atractivo actual: baja densidad de población, ritmo sereno y una experiencia distinta a la de los centros turísticos más concurridos, ideal para una escapada sin apuro y con varias capas por explorar.