Adiós a las cucarachas en verano: los dos ingredientes de cocina para blindar la casa y ahuyentarlas

Existe un repelente orgánico que se puede preparar fácilmente para terminar con estos insectos durante el verano.

En medio del verano y de las altas temperaturas la presencia de algunos insectos en el hogar es realmente inevitable. Los que están buscando una solución que no sea llenarse de aerosoles tóxicos deben saber que hay un truco casero para ahuyentar cucarachas.

Adiós a las cucarachas en verano En el último tiempo la combinación de laurel y de limón se ha transformado en el repelente orgánico por excelencia con la unión de dos fragancias que estos insectos detestan.

Gemini_Generated_Image_xll4ddxll4ddxll4 Un repelente ideal para ahuyentar cucarachas en verano. La ciencia explica que este remedio es puramente sensorial. Las cucarachas dependen de su olfato para poder sobrevivir y esa mezcla termina atacando sus puntos débiles. En el caso del laurel, contiene aceites esenciales con un aroma penetrante que satura los receptores de los insectos y les impide orientarse.

Mientras que el limón con su acidez no solo repele a la plaga sino que además funciona como un higienizante natural que neutraliza los trastos de comida que suelen atraerlas.

Paso a paso Para que el método sea efectivo hay que seguir los pasos con atención. Triturar las hojas de laurel secas para que liberen sus aceites naturales. Luego combinarlo con rodajas finas de limón.