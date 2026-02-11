La fruta inesperada que se transformó en un "superalimento" para prevenir el envejecimiento visual

Usar anteojos de sol no es garantía de mantener una vista aguda. La verdadera defensa para frenar las cataratas y el envejecimiento visual empieza en el plato. La ciencia recomienda una fruta que se volvió una aliada inesperada porque tiene las tres vitaminas esenciales que el ojo necesita.

Expertos como el doctor José Ignacio Valls de la Clínica Baviera señala que la nutrición es esencial para retrasar las patologías oftalmológicas. En este caso el kiwi se destaca por ofrecer un combo nutricional que actúa como escudo aportando vitaminas A,C y E.

En el caso de la vitamina A, es fundamental para la visió nocturna y para evitar el síndrome del ojo seco. Además, forma la púrpura visual de la retina. En cambio la vitamina C tiene la función de proteger el cristalino de la radiación ultravioleta y combatir los radicales libres.

Mientras que la vitamina E es un antioxidante potente que previene la degeneración macular y los cambios degenerativos en el cristalino asociados al paso del tiempo.

Además del kiwi , los oftalmólogos sugieren integrar una variedad de nutrientes que trabajen en sinergia para proteger la retina y la mácula, entre ellos el pescado como el salmón y el atún que aportan omega 3 que beneficia a la retina y a la estructura ocular.

También las zanahorias y las espinacas aportan betacarotenos y vitamina A mejorando la humedad y la visión en penumbra. Los frutos secos y las semillas aportan vitamina E evitando el daño oxidativo celular. También son buenos el brócoli y los lácteos.

Para que los nutrientes marquen la diferencia se deben consumir al menos dos piezas de fruta diaria y priorizar las verduras de hoja verde en las principales comidas. Se trata de blindar los ojos del desgaste solar y las cataratas en el futuro.

En el caso del kiwi, se puede incorporar al desayuno y ese pequeño cambio tendrá un gran impacto en la longevidad de la visión.