Esta es la fruta que debes consumir para recuperar la masa corporal después de los 50

Hay una fruta que ayuda a recuperar la masa corporal a partir de cierta edad donde los músculos comienzan a debilitarse.

Con el paso de los años, especialmente a partir de los 30, el cuerpo inicia el proceso que se denomina sarcopenia, pérdida gradual de masa muscular. De esa manera se pierde entre un 3% y 8% de músculo por década. Para evitar limitaciones físicas existe una fruta de gran ayuda.

La fruta para evitar la pérdida de masa muscular Más allá de que las personas hagan ejercicio pueden sufrir sarcopenia. Para frenarla, los especialistas recomiendan dos pilares fundamentales. La ingesta de proteína porque es el “ladrillo” de los músculos. No alcanza con caminar sino que el músculo necesita otros desafíos como pesas, bandas elásticas o peso corporal para mantenerse funcional.

La fruta que no puede faltar. Si bien la proteína es la reina, hay un fruto que es un aliado inesperado, el arma secreta para un envejecimiento saludable. Se trata de la ciruela pasa, es una mina de oro nutricional para las personas que están tocando los 50.

La ciruela aporta vitamina K, magnesio y boro. Además sus polifenoles combaten el estrés oxidativo retrasando así el envejecimiento de las células. Los antioxidantes además ayudan a reducir la inflamación permitiendo una recuperación tras el ejercicio.