La "caminata del granjero": por qué el ejercicio más simple de la historia es el nuevo rey del gimnasio

A veces para entrenar bien no hace falta tener máquinas sofisticadas sino en regresar a lo básico. En el último tiempo la “caminata del granjero” (farmer´s walk), se convirtió en furor como el ejercicio funcional por excelencia en el mundo del fitness .

Se trata de un movimiento inconsciente que practicamos al cargar las bolsas de supermercado o una mochila pesada. En este caso la premisa es elemental, pero exigente. Tener una carga pesada en la mano y caminar un tiempo determinado con una postura impecable.

El origen de esta caminata está ligado a tareas rurales donde trasladar baldes o herramientas forman parte del día a día. Actualmente es un pilar de fuerzas y acondicionamiento.

Expertos reconocidos mundialmente avalan el impacto de esta caminata como el entrenador veterano, Dan John, que señala que “no existe un movimiento que expanda las cualidades atléticas de forma tan radical como cargar peso en movimiento”. Por su parte, el investigador en columna vertebral, Stuart McGill, define al ejercicio como una “plancha abdominal en movimiento”.

En tanto, la médica deportóloga Julieta Coronado señala que la clave del éxito es la integralidad. Al hacer este tipo de caminata el cuerpo activa el tren superior fortaleciendo trapecios, hombros, brazos y fuerza de agarre.

También trabajan los abdominales y los lumbares para estabilizar el tronco. En tanto, los glúteos, cuádriceps y gemelos también impulsan el desplazamiento bajo presión.

"Es un ejercicio de cuerpo entero que integra postura, coordinación y resistencia, imitando movimientos que todos hacemos en nuestra vida cotidiana", señaló la especialista.

Paso a paso

Para evitar lesionarse se pueden elegir dos pesas que representen un desafío, pero permitan mantener el control. Los pies deben ir al ancho de hombros, pecho erguido y hombros hacia atrás. Luego se camina con pasos cortos y firmes evitando inclinaciones o balanceos.

Se aconseja empezar con intervalos de 30 a 60 segundos y al terminar depositar el peso en el suelo flexionando las piernas sin encorvar la espalda.

Por otra parte, este tipo de ejercicios de alta intensidad y carga mejora significativamente la capacidad aeróbica.