Se jubila la freidora de aire: el nuevo aparato que revoluciona la cocina

Ya salió al mercado un horno smart con nuevas funciones para lograr una alimentación saludable y equilibrada.

La cocina saludable sigue dando saltos y la freidora de aire parece que pronto será cosa del pasado. La marca HDC presentó en el mercado un horno smart que está diseñado para freír sin aceite, también tiene funciones convencionales y es un deshidratador profesional.

Adiós a la freidora de aire La marca HDC presentó este horno oficialmente, el HAF-SO30LBK. A diferencia de las freidoras actuales que tienen una capacidad limitada, este horno smart tiene 30 litros de espacio interior y una potencia de 1.800 W. Se puede cocinar desde carnes asadas, pizzas crocantes y hasta snacks de frutas deshidratadas.

Además, tener uno de estos hornos permite optimizar el espacio al reemplazar a otros aparatos. Entre los atractivos está la velocidad porque el sistema promete reducir a la mitad los tiempos de cocción con respecto a métodos tradicionales manteniendo una alimentación equilibrada.

El horno trae una pantalla táctil intuitiva con 18 programas automáticos. Pero su innovación está en la capacidad de combinar dos funciones de cocción simultáneas permitiendo alimentos crujientes por fuera y jugosos por dentro.

horno El reemplazo de la freidora de aire. Fuente. Megatone. Por otra parte, el horno cuenta con una puerta de cinco capas con doble vidrio, una característica técnica que evita la pérdida de calor y permite monitorear la comida sin necesidad de abrir el equipo, lo que se traduce en un ahorro energético significativo.